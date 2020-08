Granita: 5 ricette fai-da-te

Granita, ecco un’alternativa rinfrescante ai ghiaccioli o al gelato, che è possibile preparare in casa a partire da pochi e semplici ingredienti. Per preparare in casa una granita non è necessario avere a disposizione una gelatiera.

È sufficiente utilizzare un normale frullatore o mixer da cucina ed avere un po’ di spazio in freezer. Se siete in attesa di ospiti a cui offrire la granita, ricordatevi di prepararla in anticipo. Ecco 5 ricette da sperimentare.

Granita al caffè

La preparazione della granita al caffè è molto semplice. Può essere una buona idea per riutilizzare il caffè avanzato. È sufficiente aggiungere a del caffè freddo un dolcificante naturale a piacere, ad esempio dello zucchero di canna integrale. Quindi versate il tutto in un bicchierino e riponetelo in freezer per il tempo necessario a permettere alla granita di raggiungere la consistenza desiderata. Mescolate di tanto in tanto ed il gioco è fatto.

Granita al limone

La ricetta della granita di limone è davvero semplice, sarà necessario mescolare il succo dei limoni con l’acqua e lo zucchero e riporre poi in freezer; l’unica accortezza che si dovrà avere è quella di mescolarla spesso quando inizierà a gelarsi. Una volta pronta, la granita di limone potrà essere servita subito a fine pasto oppure all’ora della merenda. Qui la ricetta passo passo.

Granita all’anguria

La preparazione della granita all’anguria non richiede l’aggiunta di zucchero, in quanto questo frutto è già di per sé molto dolce. Per preparare una granita all’anguria surgelate una fetta di questo frutto nel freezer, all’interno di un sacchetto o di un contenitore per alimenti, dopo averla tagliata a cubetti. Quando l’anguria sarà pronta, versate i cubetti in un frullatore ed aggiungete una piccola quantità d’acqua di rubinetto o di infuso freddo alla menta. Frullate fino ad ottenere una granita della consistenza desiderata e servite.

Granita al melone

Per preparare la granita al melone tagliate a cubetti alcune fette di questo frutto, dopo aver rimosso la loro buccia. Frullate il melone in un mixer da cucina o nel frullatore ed aggiungete, a seconda della quantità di melone utilizzata, mezzo bicchiere o un bicchiere di sciroppo preparato con acqua e zucchero, come indicato nella ricetta della granita al limone. Mescolate lo sciroppo freddo con il frullato di melone. Versate il tutto nelle vaschette per i cubetti di ghiaccio e surgelate. Quando i cubetti saranno pronti, tritateli nel mixer o nel frullatore fino ad ottenere la vostra granita.

Granita alla menta

Per la preparazione della granita alla menta portate ad ebollizione 200 millilitri d’acqua e aggiungete 4 cucchiai di zucchero di canna. Mescolate fino a quando lo zucchero non si sarà sciolto e lasciate raffreddare. Aggiungete 100 millilitri di sciroppo di menta ed amalgamate tutti gli ingredienti. Versateli negli stampini per il ghiaccio, lasciate riposare in freezer fino a quando non si saranno formati i cubetti e frullateli per ottenere la vostra granita. Per la preparazione dello sciroppo alla menta vi suggeriamo la ricetta di MariGio, una nostra lettrice: lasciate macerare una manciata di menta in 250 grammi di alcol alimentare a 95 gradi, unite all’alcol uno sciroppo freddo preparato con acqua e zucchero. Mescolate i due liquidi e filtrate dopo alcuni giorni.

