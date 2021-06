Gelato alle fragole, le migliori ricette senza gelatiera, velocissime e super facili!

Il gelato alle fragole è un grande classico e fatto in casa ha un sapore ancora più speciale. Sano, fresco, gustoso e grazie alle ricette senza gelatiera, anche facile e velocissimo da preparare

Chi l’ha detto che per fare il gelato occorre per forza la gelatiera? Esistono delle alternative super-golose che non ne richiedono l’utilizzo, ideali da provare ora che l’estate sta finalmente arrivando.

Fra l’altro il gelato fatto in casa non è soltanto buono ma anche genuino, nutriente, sano. E il gusto fragola fa davvero impazzire tutti, grandi e piccini. Soprattutto se le fragole sono freschissime e ancora meglio, a chilometro zero. Vanno benissimo anche quelle coltivate nel vostro orto!

Ma niente paura, non occorrono ore e ore per prepararlo, esistono delle ricette velocissime e super facili, a prova di vita frenetica. Scopriamo le migliori.

La ricetta super-cremosa con latte condensato fatto in casa

La ricetta del gelato alle fragole che vi proponiamo di seguito arriva dal canale Youtube di “La cucina di Rita” e richiede pochi, semplici ingredienti. Vi consigliamo di rivisitarla utilizzando del latte condensato fatto in casa senza aggiunta di zucchero, l’alternativa salutare ai prodotti che trovate in commercio. E di utilizzare al posto dello zucchero bianco quello di canna integrale.

400 gr di gelato alla fragola;

200 ml di panna vegetale;

140 gr di latte condensato fatto in casa;

150 gr di fragole;

80 gr di zucchero di canna integrale.

Preparazione

Mettete le fragole a pezzetti e lo zucchero di canna integrale in un pentolino. Accendete il fuoco e fate cuocere per 5 minuti. Frullate le fragole e lasciate raffreddare il composto.

Preparate il latte condensato versando in una pentola d’acciaio 250 ml di latte, 160 gr di Sukrin, che è un dolcificante naturale senza calorie e con indice glicemico zero, 1 cucchiaio e mezzo di olio di cocco, un cucchiaino di amido di mais. Mescolate e fate cuocere finché il latte non inizia a bollire. A questo punto abbassate la fiamma e cuocete per altri 15 minuti. Una volta conclusa la cottura, lasciate raffreddare per un po’ il latte condensato in modo da farlo addensare.

In un recipiente versate quindi 200 ml di panna vegetale, montatela con lo sbattitore elettrico, aggiungete il latte condensato appena fatto, mescolando bene, e infine le fragole frullate. Continuate a mescolare, versate il composto in un recipiente, chiudetelo con il coperchio e collocatelo in freezer per 3 ore. Il gelato è pronto per essere servito!

Gelato alla fragola senza zuccheri aggiunti e con yogurt naturale

La ricetta che ci propone Uccia3000 sul proprio canale Youtube ha un ingrediente che rende ancor più irresistibile il nostro gelato alle fragole, lo yogurt naturale. Vi consigliamo di rivisitarla sostituendo lo zucchero a velo con un dolcificante naturale come il Sukrin. Ecco gli ingredienti per prepararlo:

500 gr di fragole belle mature;

100 gr di Sukrin;

300 gr di yogurt bianco al naturale.

Tagliate le fragole a metà e inseritele nel freezer, lasciandole per tutta la notte. Aggiungete lo yogurt naturale nel tritatutto, il dolcificante naturale e le fragole. Attivatelo finché non otterrete un composto omogeneo. Il gelato è pronto, servitelo in una coppetta guarnendo con una fragola.

Gelato alla fragola vegan

La ricetta che ci propone “Cucina Botanica” è perfetta per i vegani perché richiede due semplici ingredienti, fragole e banane. Niente lattosio, glutine e nemmeno zuccheri aggiunti.

Per prepararla dovete congelare 3 banane e una vaschetta di fragole, quindi versare tutta la frutta in un mixer, tritandola finché non otterrete un composto omogeneo.

Seguendo lo stesso procedimento, potete preparare molti altri gusti. Più facile di così?!

Gelato alla fragola proteico

Il Gusto del Wellness ci propone un ottimo gelato alle fragole proteico con i seguenti valori nutrizionali: 310 calorie, 10 grammi di grassi, 28 grammi di carboidrati e 16 grammi di proteine. Vi consigliamo di sostituire il burro di arachidi con un’alternativa fatta in casa.

Ecco gli ingredienti necessari per prepararlo:

60 gr di fragole

100 gr di banana

85 gr di Yogurt Greco 0% grassi

20 gr di burro di arachidi fatto in casa

10 gr di cioccolato fondente 81%

Congelate le fragole e la banana, toglietele dal congelatore una quindicina di minuti prima di iniziare a preparare il gelato. Poi frullate gli ingredienti fino ad ottenere un composto denso e cremoso. Versatelo in un contenitore, tritate infine del cioccolato fondente per guarnire il gelato.

Gelato alla fragola con panna vegetale

Curiosi di provare il gelato alle fragole con panna vegetale? Ce lo propone Rapanello sul proprio canale Youtube, una ricetta facile che non richiede l’utilizzo della gelatiera, fresca e molto cremosa, adatta a chi è intollerante al lattosio.

Gli ingredienti sono i seguenti:

200 grammi di fragole a cubetti;

100 grammi di zucchero a velo;

100 grammi di panna vegetale;

poche gocce di limone.

Tagliate 200 gr di fragole a cubetti molto piccoli, scolatele e congelatele in freezer. Trascorsa qualche ora, versate le fragole congelate in una ciotola, aggiungete la panna vegetale e lo zucchero a velo, infine qualche goccia di limone.

Montate il tutto con le fruste elettriche finché non otterrete un composto simile alla panna montata ma un po’ più liquido. Versate il gelato in una vaschetta e collocatelo in freezer per qualche ora.

Trucchi per un gelato super-goloso e cremoso

Ci sono alcuni trucchi che aiutano a rendere ancora più goloso e cremoso il gelato alle fragole fatto in casa. Ecco i più importanti:

Per ottenere un gelato super-cremoso meglio mantecarlo . Come si fa? Dovete estrarlo dal freezer almeno 3 volte, ogni 20 minuti, per frullarlo.

. Come si fa? Dovete estrarlo dal freezer almeno 3 volte, ogni 20 minuti, per frullarlo. Per evitare che si indurisca preparatene una quantità moderata , in modo da consumarlo nel breve termine;

, in modo da consumarlo nel breve termine; Prima di servire il gelato, meglio lasciarlo a temperatura ambiente per qualche minuto, in modo che si ammorbidisca.

Altre varianti golose dal web

C’è da leccarsi i baffi vedendo tutte le varianti golose pubblicate sui social. Scopriamo le migliori.

Gelato alle fragole super-veloce

Un po’ di latte condensato (rigorosamente fatto in casa), fragole congelate e in pochi minuti il gelato è servito!

Gelato alle fragole fresco

Vintagekitchenblog ci propone una ricetta senza gelatiera super-fresca e veloce. Per un sapore davvero Wow utilizzate le fragole a Km zero!

Gelato alle fragole con panna ed estratto di vaniglia

Per preparare questa autentica delizia vi basta un frullatore. Gli ingredienti sono fragole congelate, panna (anche vegetale), estratto di vaniglia. Denso e goloso!

Gelato alle fragole facilissimo

Andate di fretta? Provate la ricetta del gelato alle fragole di jujudylei.

