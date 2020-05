Frittelle di fiori di sambuco: la ricetta per farle sia dolci che salate

Frittelle di fiori di sambuco, ecco la ricetta per prepararle in casa. Dolci “poveri” della nostra tradizione culinaria, queste frittelle erano cucinate in moltissime famiglie nel periodo della fioritura del sambuco e servite all’ora di merenda. Un’usanza questa andata quasi dimenticata ma che oggi si sta riscoprendo grazie ad una maggiore attenzione verso l’autoproduzione e i fiori edibili.

Il sambuco è un arbusto molto diffuso su tutto il territorio nazionale e i suoi fiori, ricchi di proprietà, sono utilizzati anche per la preparazione di infusi, sciroppi, liquori, e, a Palermo, anche per preparare il pane.

Le frittelle di fiori sambuco possono essere preparate sia in versione dolce che salata:

per la versione dolce (la più conosciuta) seguite la ricetta di seguito riportata dove troverete l'aggiunta di zucchero nella pastella;

se invece volete sperimentare la versione salata dovrete semplicemente omettere lo zucchero lasciando invariati gli altri ingredienti (ed eventualmente aggiungere il sale a piacimento una volta cotte)

Se preferite invece una ricetta tutta vegetale, adatta a chi segue una dieta vegana o a chi è intollerante alle uova, basterà escludere quest’ultime dagli ingredienti e aggiungere un po’ più di acqua, quel tanto che basta per rendere la pastella liscia e fluida.

Ingredienti 16 fiori di sambuco

150 gr di farina 1

30 gr di zucchero di canna

2 uova medie

100 ml di acqua

1 L di olio di semi di girasole

zucchero di canna a velo q.b.

Tempo Preparazione:

20 minuti

Tempo Cottura:

5 minuti

Tempo Riposo:

–

Dosi:

per 6 persone

Difficoltà:

bassa

Come preparare le frittelle con i fiori di sambuco: procedimento

Recidere i fiori, sciacquarli sotto l’acqua corrente e porli a testa in già su un canovaccio pulito e non lavato con ammorbidente,

nel frattempo preparare la pastella mescolando in una ciotola le uova con lo zucchero, a seguire unire anche la farina e l'acqua,

immergere i fiori a testa in giù nella pastella e a seguire friggerli sempre a testa in giù nell’olio bollente,

a cottura ultimata mettere le frittelle su carta da cucina per far assorbire eventuale olio in eccesso.

Servire le frittelle di sambuco ancora calde spolverizzate con dello zucchero a velo.

Ilaria Zizza