Le migliori birre artigianali d’Italia premiate per il 2021

Bionda, rossa, bianca, nera: di birre ce n’è davvero per tutti i gusti. Ma quali sono le migliori birre vendute in Italia? A stilare la classifica di quelle da non perdere è Unionbirrai, l’associazione dei piccoli birrifici indipendenti che ogni anno premia le birre artigianali prodotte nel Bel Paese. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri al Cibus di Parma. Sono state 1599 le birre iscritte all’edizione 2021, per un totale di 207 birrifici in competizione.

Il primo premio è andato al birrificio marchigiano MC77 con sede in provincia di Macerata, che si è aggiudicato il titolo per aver ottenuto con le sue birre due primi posti (Breaking Hops – Double IPA e San Lorenzo – Blanche) e un secondo posto (Zerbster Bitterbier) in tre diverse categorie.

Ma è stata la Lombardia la Regione italiana che ha trionfata, con ben 25 birre premiate, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana e Marche.

Birra dell’Anno 2021: tutte le birre artigianali premiate (suddivise per categoria)

Birrificio dell’anno: Birrificio MC77

Cat. 1 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca e ceca (German e Bohemian Pilsner)

1. BIRRIFICIO MOSTODOLCE – Pepita

2. BIRRIFICIO MALARIPE – Sparwasser

3. ANTIKORPO BREWING – Home Spot

Menzioni

4. BIRRIFICIO ELVO – Pils

5. BIRRIFICIO MAD ONE – Genesis

Cat. 2 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione tedesca, caratterizzata dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione tedesca (Italian Pilsner)

1. BIRRIFICIO LARIANO – La Grigna

2. CR/AK – Dopo Sauna After Sauna

3. BIRRIFICIO RATTABREW – Frau Blucher

Menzioni

4. BIRRIFICIO ITALIANO – Tipopils

5. BIRRIFICIO LA BUTTIGA – Pils in Love

Cat. 3 – Birre chiare, bassa fermentazione, basso grado alcolico, di ispirazione europea (European Lager, Helles, Zwickl, Keller, Dortmunder Export)

1. BIRRIFICIO BABYLON – Panzer Keller

2. BIRRIFICIO THE WALL – Rebhell

3. BIRRIFICIO CLATERNA – Nonno Gualtiero

Menzioni

4. BIRRA GAIA – Diecarà

5. BIRRIFICIO LUCKY BREWS – Franz

Cat. 4 – Birre chiare ed ambrate, bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dall’evidente presenza di luppolo d’aroma e d’amaro di ispirazione americana (Hoppy Lager, Imperial Hoppy Lager)

1. BIRRIFICIO LA PIAZZA – American Jasper

2. 50&50 CRAFT BREWERY – Mr Crocodile

3. BIRRIFICIO LARIANO – Bassa Marea

Cat 5 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione anglosassone (English Golden Ale, English Pale Ale)

1. BIRRA PERUGIA – Golden Jazz

2. BIRRIFICIO ALVERIA – Blonde Ale

3. CHIANTI BREW FIGHTERS – La Bestemmia On The Beach

Cat. 6 – Birre chiare e ambrate, fermentazione ibrida, basso grado alcolico di ispirazione tedesca o americana (Kolsch, Alt, California Common, Cream Ale)

1. BIRRIFICIO EL ISSOR – Kosce

2. BIRRIFICIO BENACO70 – Coloniale

3. HAMMER – Westfalia

Menzioni

4. BIRRIFICIO CIOCIARO – La Ciocia

Cat. 7 – Birre ambrate e scure, bassa fermentazione, basso grado alcolico d’ispirazione tedesca (Vienna, Marzen, Munich Dunkel, Schwarz, Dark Lager)

1. BEHA BREWING COMPANY – Gaudio

2. BIRRA ELVO – Schwarz

3. BIRRIFICIO MAD ONE – March Hare

Cat. 8 – Birre chiare, ambrate e scure, bassa fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione tedesca (Bock, Doppelbock, Eisbock, Hellerbock, Maibock, Strong Lager)

1. BIRRIFICIO RURALE – Terminator

2. BIRRIFICIO MALCANTONE – Rooster

3. BIRRIFICIO BIRRACRUDA – Bock

Cat. 9 – Birre ambrate, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, di ispirazione britannica (Mild, British Bitter, Extra Special Bitter, Irish Red Ale, British Brown Ale)

1. BIRRIFICIO DELL’ACCADEMIA – La Prima Cotta – Brown Ale

2. IL BIRRIFICIO DI CAGLIARI – Cumbia C/C

3. BIRRIFICIO CALIBRO 22 – Dark Kiss

Cat. 10 – Chiare, bassa fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate (India Pale Lager)

1. RAILROAD BREWING COMPANY – Aristoteles

2. BIRRIFICIO THE LURE – Hop Revolution

3. BIRRIFICIO KARMA – Karisma

Menzioni

4. BIRRIFICIO WAR – Miami 82

5. BIRRIFICIO ITALIANO – Huxley



Cat. 11– Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso/medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione anglosassone (English IPA)

1. BIRRIFICIO OFELIA – Amitabh

2. RAILROAD BREWING COMPANY – Fozza India

3. BIRRA PERUGIA – Suburbia



Cat. 12 – Chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Session APA, Session AIPA, Session IPA)

1. BIRRIFICIO BIRRANOVA – Spinning Wheel

2. JUNGLE JUICE – Jungle on the hill

3. BIRRIFICIO RENTON – Jimmy Pale

Cat. 13 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, basso grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American Pale Ale)

1. 50&50 Craft Brewery – Kalopsia

2. CR/AK – Guerrilla

3. BIRRIFICIO BASEI – Mojo

Cat. 14 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, medio grado alcolico, luppolate, di ispirazione americana (American IPA)

1. BIRRIFICIO LIQUIDA – Don Quisciotte

2. BIRRIFICIO PORTA BRUCIATA – Orifiamma

3. HAMMER – Wave Runner

Menzioni

4. BIRRIFICIO BRUTON – Soramara

5. BIRRIFICIO RURALE – Saipa

Cat. 15 – Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Double IPA, Imperial IPA)

1. BIRRIFICIO MC77- Breaking Hops

2. 50&50 CRAFT BREWERY – Hangman

3. BIRRIFICIO FOGLIE D’ERBA – Freewheelin’

Menzioni

4. BIRRA DELL’EREMO – Kyra

5. BIRRIFICIO RITUAL LAB – Too nerdy

6. CR/AK – New Word

Cat. 16 – Birre chiare, alta fermentazione, basso e medio grado alcolico, con uso di frumento e altri cereali, luppolate di ispirazione angloamericana (White IPA, American Wheat)

1. BIRRIFICIO THE WALL – Mrs White

2. BIRRIFICIO LARIANO – Vergott

3. BIRRA BELLAZZI – Beach Voyeur

Cat. 17 – Birre ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Red IPA, Brown IPA, Black IPA)

1. REBEERS – Hopsfull

2. BIRRIFICIO VECCHIA ORSA – Rye Charles

3. BIRRA 120 – Apache



Cat. 18 – Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, luppolate, di ispirazione angloamericana (Speciality IPA, Rye IPA, Belgian IPA, AIPA e APA fermentate a bassa)

1. PICOBREW – Primavera

2. BIRRIFICIO LAMBRATE – Robb de Matt

3. LA BIRROFILA – Hell Hey

3. BIRRIFICIO REBEL’S – A little more please

Cat. 19 – Chiare e ambrate, alta fermentazione, massicciamente luppolate in aroma, di ispirazione statunitense (New England IPA)

1. BIRRIFICIO LIQUIDA – Un’estate amara

2. BIRRA DELL’EREMO – Tuka

3. BIRRIFICIO OPPERBACCO – Be happy

Cat. 20 – Strong Ale di ispirazione angloamericana (English Strong Ale, American Strong Ale, Scottish Ale export, Heavy Scottish Ale)

1. BIRRA 120 – Sir Alestrong

2. GLI SBRONZI – Anfiarao

3. BIRRIFICIO CALIBRO22 – Kamasutra

Menzioni

4. BIRRIFICIO MEZZOPASSO – Millican Extra

5. BIRRIFICIO TORREMOZZA – Falcone

6. BIRRIFICIO OKOREI – Tramalti

Cat. 21 – Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico, d’ispirazione anglosassone (Porter, Stout)

1. BIRRIFICIO FOGLIE D’ERBA – Hot night at the village

2. BIRRA GAIA – Asabesi

3. BIRRIFICIO DEL FORTE – 2 cilindri

Menzioni

4. BIRRIFICIO BARDIPONGO – Estout

Cat. 22 – Birre scure, alta fermentazione, basso grado alcolico di ispirazione americana (American Porter, American Stout)

1. BIRRIFICIO MUKKELLER – Corva Nera

2. BEERBELLY – Chimney sweeper

3. HAMMER – Bulk

Cat. 23 – Scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Robust/Baltic Porter, Imperial Porter, Russian Imperial Stout)

1. RITUAL LAB – Four brothers

2. BIRRIFICIO ESTENSE – Django

3. BIRRIFICIO FILODILANA – Peura Neira

Menzioni

4. EASTSIDE BREWING COMPANY – Black Mamba

5. RITUAL LAB – Papanero

Cat. 24 – Alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Barley Wine, Old Ale, American Barley Wine)

1. PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO – Fortezza Nuova

2. IL BIRRIFICIO DI CAGLIARI – Emily

3. BIRRIFICIO UN TERZO – Big Amanda

3. BIRRIFICIO DELLA GRANDA – Barley Wine

Cat. 25 – Birre chiare, ambrate e scure, alta fermentazione con lievito Weizen, uso di frumento maltato, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione tedesca (Weizen, Dunkelweizen, Weizenbock)

1. BEER IN – Tarwè

2. BIRRIFICIO ITALIANO – VùDù

3. MANERBA BREWERY – Weizen

Cat. 26 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico, con uso di frumento non maltato, di ispirazione belga (Blanche, Witbier)

1. BIRRIFICIO MC 77 – San Lorenzo

2. BIRRIFICIO DEI CASTELLI – Suave

3. BIRRA DEL GARGANO – Bianca del Gargano

Cat. 27 – Birre chiare, alta fermentazione, bassa gradazione alcolica, di ispirazione belga (Belgian Blond, Belgian Pale Ale)

1. BIRRIFICIO ALVERIA – Eclipse

2. BIRRIFICIO MUKKELLER – Zona Mugnetti

3. BEHA BREWING COMPANY – Giubilo

Menzioni

4. METZGER – Thunder Ale

Cat. 28– Birre chiare e ambrate, alta fermentazione, da basso ad alto grado alcolico, di ispirazione belga (Saison, Biere de Garde, Farmhouse Ale)

1. BIRRIFICIO DICIOTTOZEROUNO – Ocra

2. PODERE LA BERTA – Vècc

3. BIRRIFICIO OFELIA – Piazza delle Erbe

Menzioni

4. BIRRIFICIO AMERINO – Northup

5. LA SPEZIA BREWING COMPANY – Contadina

Cat. 29 – Birre chiare, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian Golden Strong Ale, Tripel)

1. BIRRIFICIO RENTON – New Order

2. BIRRIFICIO FILODILANA – Dolly

3. BIRRIFICIO CANTALOOP – Tre Croci

Cat. 30 – Birre scure, alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione belga (Belgian Dark Strong Ale, Dubbel, Quadrupel)

1. BIRRIFICIO DEL FORTE – Regina del Mare

2. THE BRAVE – Dottor Balanzone

3. BIBIBIR – Vedo doppio

3. BIRRIFICIO BIRRANOVA – Primatia

Menzioni

4. BIRRIFICIO ARTIGIANALE DELLA PRESILA – Symphony

Cat. 31 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di spezie

1. BIRRIFICIO RENTON – Lola

2. BIRRIFICIO ANBRA – D’Oro Rosso

3. BIRRIFICIO LEGNONE – Kanuf

Menzioni

4. BIRRIFICIO KARMA – Lemon Ale

5. BIRRIFICIO FOGLIE D’ERBA – Hot Night at the village breakfast edition

Cat. 32 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di caffè e/o cacao

1. HAMMER – Molid

2. THE LURE – Queen

3. BIRRIFICIO REBEL’S – Mix & Match

Cat. 33 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di cereali speciali (compresi grani antichi)

1. REBEERS – Fovea

2. BIRRIFICIO BIRRANOVA – Arsa

3. BIRRIFICIO TERRANTIGA – Istadi

Cat. 34 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico affumicate e torbate

1. BIRRA ELVO – Rauch

2. BIRRIFICIO MC77 – Zerbster Bitterbier

3. LES BIÈRES DU GRAND ST. BERNARD – Rauch

Menzioni

4. BIRRIFICIO 61CENTO – Kuma

5. CR/AK – Smoked after Sauna

Cat. 35 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico affinate in legno

1. BIRRIFICIO MOSTODOLCE – Lo pneumatico

2. BIRRIFICIO LUCKYBREWS – Winternest barricata

3. RITUAL LAB – Papanera bourbon barrel aged

​Cat. 36– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso frutta e castagne

1. BIRRIFICIO CLATERNA – Rusticana

2. BIRRA DELL’EREMO – Lunatica

3. PICCOLO BIRRIFICIO CLANDESTINO – Montinera winter

3. BIRRIFICIO BELTAINE – Beltaine Castagne Affumicate

Cat. 37 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di castagne

Questa categoria, visto l’esiguo numero di birre iscritte è confluita nelle birre alla frutta

Cat. 38 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di miele

1. BIRRA ELVO – Bock di Natale

2. LA COLLINA – War Is Over

3. LA BUTTIGA – Vakka



Cat. 39 – Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide con aggiunte di frutta (Sour Fruit Ale)

1. CR/AK – Cantina Pesche 2017

2.MONPIËR DE GHERDËINA – Spontaneum Kriek

3. BIRRIFICIO AMERINO – Sour lamponi e mirtilli



Cat. 40 – Birre chiare, ambrate e scure, fermentazione alta, mista, spontanea, Brettanomyces, da basso ad alto grado alcolico, caratterizzate dalle note acide senza aggiunte di frutta (Sour Farmhouse/Sour Ale)

1. BIRRA SIEMÀN – Istà

2. BIRRIFICIO OPPERBACCO – Abruxensis Fiori

3. MONPIËR DE GHERDËINA – Spontanea Single barrel 2018

Cat. 41 – Birre chiare, alta fermentazione, basso grado alcolico salate e/o lattiche di ispirazione tedesca (Berliner, Gose)

1. BATZEN – Gosexy

2. BIRRIFICIO BONDAI – LOST PARADISE

3. BIRRA FON – Agra



Cat. 42– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve bianche (White Italian Grape Ale)

1. BIRRIFICIO UN TERZO – Sciatò Margot

2. BIRRA DELL’EREMO – Genesi

3. BRUTON – Limes

Cat. 43 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse (Red Italian Grape Ale)

1. BIRRA GAIA – Vineyard

2. BIRRIFICIO BARBAFORTE – Intrigata

3. CR/AK – Cantina Pontarola Riserva

Cat. 44– Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico con uso di uva, mosto, vinacce, vino cotto di uve rosse o bianche, caratterizzate da note acide (Sour Italian Grape Ale)

1. BIRRIFICIO OPPERBACCO – Nature Terra 2020

2. BIRRIFICIO OPPERBACCO – Nature Terra 2019

3. BIRRA SIEMÀN – Incrocio Rosso

Cat. 45 – Birre chiare, ambrate e scure, alta o bassa fermentazione, da basso ad alto grado alcolico di ispirazione libera e non rientranti in nessuna delle precedenti categoria (Extraordinary Ale / Extraordinary Lager)

1. BIRRIFICIO RETORTO – Acqua Passata

2. BIRRA DELL’EREMO – Onnetempo

3. CR/AK – Panna e Fragola

Fonte: Unionbirrai

