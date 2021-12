Morti per avvelenamento da tartaruga: sette vittime in Tanzania

Le cucine plastic free che durano una vita

La tossicità della carne di tartaruga potrebbe derivare dall’ingerimento di un’alga tossica, il cui veleno si deposita nell’organismo dell’animale

Sette persone, tra cui un bambino piccolo, sono morte e altre tre sono state ricoverate in ospedale dopo aver consumato carne di tartaruga velenosa sull’isola di Pemba, in Tanzania. Oltre a loro, sono state 38 le persone finite in ospedale nel corso della scorsa settimana per aver ingerito carne avvelenata. Anche se tutte queste persone sono accomunate dall’aver consumato carne di tartaruga nelle ore precedenti all’intossicazione, non è ancora chiara quale sia la causa esatta dell’avvelenamento della carne, ed è per questo che le autorità sanitarie locali stanno ora analizzando campioni degli animali.

Anche se può sembrare strano non è raro, lungo le coste della Tanzania e dell’isola di Zanzibar, utilizzare carne di tartaruga per la preparazione di piatti prelibati. In alcune occasioni, tuttavia, questo ingrediente può dare vita ad una grave forma di intossicazione alimentare chiamata chelonitossismo: in un primo momento, l’intossicazione può provocare sintomi quali diarrea, vomito e difficoltà a deglutire, ma poi si sviluppa attraverso forti emorragie e necrosi a livello del fegato che possono portare anche alla morte. Inoltre, l’intossicazione può avere effetti neurotossici che causano la degenerazione dei neuroni e danni a diversi organi. Purtroppo non esiste ancora un antidoto a questo avvelenamento e il completo recupero può richiedere settimane.

Ma perché la carne di tartaruga diventa tossica per l’uomo? È possibile che l’avvelenamento dipenda dal fatto che le tartarughe si nutrono di alghe tossiche, che si accumulano nel corpo dell’animale fino a renderlo velenoso.

Il presidente di Zanzibar, Hussein Ali Mwinyi, ha affidato ad un Tweet la sua commozione per quanto accaduto:

Offro le mie condoglianze alle famiglie dei defunti che hanno mangiato la tartaruga sospettata di essere velenosa nel villaggio di Msuka Taponi, distretto di Micheweni, Pemba. Chiedo alle famiglie dei defunti di farsi forza in questo difficile momento di tragedia – ha scritto.

Fonte: BBC

