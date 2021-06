Ritirato integratore bio a base di curcuma, allerta per ossido di etilene

Si allunga la lista dei prodotti alimentari ritirati per contaminazione da ossido di etilene, pesticida tossico e cancerogeno. La catena di supermercati Coop ha appena diffuso l’avviso di richiamo precauzionale di un lotto di integratore alimentare Arkocapsule bio curcuma e piperina a marchio Arkopharma per la “possibile presenza di tracce di ossido di etilene in misura superiore ai limiti ammessi” nella materia prima.

Gli integratori interessati sono venduti in confezioni da 40 capsule con il numero di lotto J03103A e la data di scadenza 07/2022 e sono prodotti da Arkofarm srl, nello stabilimento di via Maneira 17/C di Frazione Bevera a Ventimiglia, in provincia di Imperia.

“Invitiamo i clienti che avesse acquistato il prodotto appartenente al lotto segnalato a riconsegnare o rispedire il prodotto al punto vendita dove lo hanno acquistato per riceverne una confezione in sostituzione.” – si legge nell’avviso diffuso da Coop – Per ulteriori informazioni scrivere a infoitalia@arkopharma.com”

Fonte: Coop

