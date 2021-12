Richiamati da NaturaSì dei funghi Shiitake bio per presenza di solfiti: marca e lotti

Sul suo sito NaturaSì ha segnalato il richiamo di due lotti di funghi Shiitake bio. Si tratta di prodotti a marchio Arche Naturküche. L’allerta è dovuta alla presenza di solfiti non dichiarati in etichetta.

Il richiamo è stato voluto dal produttore Arche Naturküche e riguarda in particolare due lotti di funghi Shiitake bio venduti in confezioni da 40 grammi. I prodotti a cui fare attenzione riportano i seguenti i termini minimi di conservazione (Tmc):

31/08/2022

30/11/2022

Come si legge sul sito di NaturaSì, il motivo del richiamo è la “Mancanza di dichiarazione allergene SOLFITI in etichetta“.

Un rischio reale per chi soffre di allergia a solfiti e anidride solforosa. Si consiglia dunque a chi è sensibile a queste sostanze, di non consumare assolutamente i funghi ma di restituirli immediatamente al punto vendita per una sostituzione o un rimborso.

Fonte: NaturaSì

