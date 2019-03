Formaggi francesi contaminati da Escherichia coli. MARCHE e lotti ritirati

Allarme E.coli e salmonella nel formaggio. L’allerta arriva dalla Francia, ma riguarda prodotti distribuiti dalle grandi catene di supermercati francesi presenti anche qui da noi. Si tratta di confezioni di formaggio con la presenza di E. coli O26, E. coli O157 e salmonella. Ecco le marche e i lotti richiamati.

Tutti prodotti venduti nei supermercati francesi a livello nazionale e distribuiti in Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Germania, Hong Kong, Italia, Malesia, Paesi Bassi, Romania, Singapore, Sud Africa, Spagna, Regno Unito e Vietnam.

Le marche e i lotti

L’azienda Fromagère du Moulin de Carel, con sede a Saint-Pierre-sur-Dives, ha richiamato Camembert della Normandia, in seguito alla scoperta della presenza di Escherichia coli O26: H11 durante un controllo microbiologico.

Nello specifico:

Prodotto e lotto: Camembert della Normandia, Lotto numero L19009C

Marca: Moulin de Carel

Confezione: scatola di legno da 250 g

Scadenza: 10/03/19

Maggiori informazioni sul sito di Carrefour.

Anche l’azienda Fromagère de Jort, con sede a Bernière d'Ailly, ha richiamato del Camembert della Normandia, in seguito al rilevamento della presenza di Escherichia coli O26: H11.

Nello specifico:

Prodotto e lotto: Camembert della Normandia, Lotto numero L19009B

Marca: Jort

Confezione: scatola di legno da 250 g

Scadenza: 10/03/19

Maggiori informazioni sui siti di Auchan e Carrefour.

Inoltre, a seguito di un controllo, anche l’azienda Hardy Affineur ha rivelato la presenza di Escherichia coli O157: H7 nel latte crudo di capra. In questo caso i prodotti sono Valencay (lotti da 10 a 13) e Petit Valencay (i lotti vanno da 10 a 33).

Qui le informazioni da Auchan.

Infine, la società Fromagère d’Eteaux ha richiamato il Reblochon de Savoie DOP a causa del rilevamento durante un controllo interno della presenza di salmonella in uno dei suoi prodotti.

Quelli interessati sono: Reblochon de Savoie AOP (450 g) e Nos régions ont du talent (E. Leclerc)

Numeri di lotti: 195046218, 195046318, 195046438, 195046418, 195046215.

Anche se in Italia i richiami non sono ancora ufficializzati, essendo questi prodotti distribuiti anche nel nostro Paese dalle catene francesi come Auchan e Carrefour, si consiglia di controllare i lotti interessati ed eventualmente di non consumare i prodotti.

Germana Carillo