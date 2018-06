Uova al Lasalocid. Se l’estate scorsa al suon di Fipronil non vi è bastata, ecco che arriva tuonando un’altra minaccia: quella di un antibiotico presente nelle uova di alcuni paesi europei probabilmente usato illegalmente.

Il suo nome è, per l’appunto, Lasalocid e, a causa di una sua massiccia presenza, milioni di uova contaminate sarebbero state ritirate dai supermercati e dai magazzini in Germania, Paesi Bassi e Polonia.

Dopo il Fipronil, dunque, che l’anno scorso ha riempito le pagine dei giornali non lasciando l’Italia immune dalla questione contaminazione, ora è la volta di antibiotici che, sappiamo, sono largamente usati nei capi d’allevamento destinati alla produzione di carne. Ma ciò non dovrebbe accadere per le galline ovaiole.

Tuttavia, in Germania, Paesi Bassi e Polonia sono state rilevate milioni di uova contaminate dall’antibiotico Lasalocid. Nei giorni scorsi, il servizio veterinario polacco ha richiamato più di 4milioni di uova tutte infettate dal Lasalocid, adducendo il tutto a un “semplice errore”.

Speriamo solo che, come l’anno scorso, la situazione non precipiti e non lasci cadere anche il nostro Paese nella “paura” delle uova contaminate. In ogni caso, ricordate sempre di leggere le etichette anche al momento dell'acquisto delle uova.

Germana Carillo