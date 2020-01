Basko richiama pane grattugiato Primia per presenza di micotossina Don: il lotto ritirato

Allerta alimentare per presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) oltre i limiti di legge. La catena Basko ha diffuso un richiamo ufficiale di un lotto di pane grattugiato Primia. Il prodotto è venduto in sacchetti da 500 grammi con il termine minimo di conservazione 25/09/2020, che coincide con il lotto. Il pane grattugiato richiamato è stato prodotto per Agorà Network S.c.ar.l da Grissitalia Srl presso lo stabilimento di Italysnack Srl in via Ottaviano a Gattinara, in provincia di Vercelli.

Il pane grattugiato come dicevamo, è stato richiamato per presenza della micotossina DON (deossinivalenolo) oltre i limiti di legge. Il deossinivalenolo, anche conosciuto come DON, è una micotossina, ovvero una sostanza chimica prodotta dai funghi che è sempre più presente in pane e pasta.È una tossina molto diffusa negli alimenti e ha effetti tossici che si manifestano, tra l’altro, con nausea, vomito, disordini gastrointestinali e cefalea. L’assunzione massima giornaliera è di 1 µg/kg di peso corporeo.

I limiti di legge in µg/kg sono i seguenti:

– Farina di cereali, crusca e germe, pasta secca 750

– Pane, pasticcini, biscotti, merende e cereali da colazione 500

– Alimenti destinati a lattanti e bambini 200

– Grano duro, avena e mais non trasformati 1750

– Altri cereali non trasformati 1250

Se avete acquistato il prodotto controllate il lotto e non consumatelo. Potete restituirlo al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Grissitalia al numero 0131 59153 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]