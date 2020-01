Danacol di Danone: il migliore amico dell’organismo per combattere il colesterolo cattivo

L’ipercolesterolemia è ad oggi la prima responsabile di malattie cardiovascolari in Italia, ecco perché è necessario tenere controllati i livelli di colesterolo LDL, e di quello totale, attraverso periodiche analisi del sangue. Un alto valore del colesterolo, infatti, non porta quasi mai a sintomi evidenti e l’unico modo per verificarne i livelli è quello di sottoporsi a controlli almeno una volta l’anno.

Se le analisi del sangue evidenziano la presenza di ipercolesterolemia è bene correre subito ai ripari richiedendo un parere al proprio medico, il quale consiglierà la giusta terapia farmacologica, se necessaria, oppure una modifica del proprio stile di vita per contribuire ad una naturale riduzione del colesterolo, riportandolo entro i valori desiderabili.

Grande aiuto in caso di alterazioni nei livelli di colesterolo, arriva da Danacol. La bevanda funzionale prodotta da Danone, spesso consigliata dallo stesso medico, è infatti un toccasana per tutti coloro che soffrono di ipercolesterolemia.

Danacol: cos’è e come agisce sul colesterolo

Danacol è una bevanda a base di latte scremato fermentato addizionato di steroli vegetali, molecole con una struttura molto simile a quella del colesterolo e, per questo in grado di competere con esso nell’assorbimento a livello intestinale.

Proprio nell’intestino si trova il colesterolo introdotto con gli alimenti e quello prodotto dal fegato. Da qui, il lipide viene trasportato al fegato attraverso il sangue e, da questo organo, insieme alla maggior parte del colesterolo prodotto dal fegato stesso, passa all’interno dell’intestino attraverso la bile.

Gli steroli vegetali contenuti all’interno di Danacol agiscono proprio nell’intestino ed il loro ruolo è quello di “entrare in competizione” con il colesterolo, provvedendo alla riduzione dello stesso da parte dell’organismo.

Il corpo umano, quindi, reagisce richiamando il colesterolo LDL già presente all’interno del flusso sanguigno e lo assorbe attraverso il fegato. In questo modo si assiste ad una riduzione del colesterolo LDL nelle arterie e nelle vene, con conseguente miglioramento della salute e del benessere generale.

Una bottiglietta di Danacol contiene 1,6 grammi di steroli vegetali, una buona quantità che permette di diminuire il colesterolo nel sangue già dopo 3 settimane.

Danacol funziona?

I test clinici effettuati sulla bevanda firmata da Danone hanno dimostrato che è efficace già dopo 3 settimane di assunzione. Ovviamente, per ottenere la massima resa in termini di riduzione dell’ipercolesterolemia, è necessario assumere Danacol secondo i consigli d’uso: una volta al giorno, a seguito del pasto principale, e sempre in abbinamento ad uno stile di vita sano ed una dieta equilibrata.

Il consumo di Danacol da solo certo non basta se si continuano ad assumere cibi ricchi di colesterolo come, per esempio, insaccati, tuorlo d’uovo, frattaglie, carni rosse e così via dicendo. Ecco quindi che il consiglio è quello di consumarlo nel quadro di una dieta varia e bilanciata, la quale deve comportare il consumo regolare di frutta e verdura di stagione, cereali (meglio se integrali), legumi e pesce azzurro. La base della dieta mediterranea, per mangiare bene senza rinunciare al gusto.

Inoltre, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dimostrato che almeno mezz’ora al giorno di attività fisica aerobica è un grandissimo toccasana per il colesterolo e contribuisce alla sua naturale riduzione.

Una scelta naturale per te ed il tuo benessere

Danacol di Danone è una scelta naturale, efficace e semplice.

Si tratta infatti di una bevanda addizionata di steroli vegetali, cuore di Danacol, sostanze di origine naturale e presenti in diversi alimenti di origine vegetale. È grazie a essi che è possibile ridurre i valori di colesterolo in circolo, infatti le ricerche ne hanno comprovato l’efficacia sempreché la sua assunzione avvenga in connubio ad una vita attiva ed un regime alimentare equilibrato. Infine Danacol è semplice… Come bere una bottiglietta! Ne basta una al giorno da consumare dopo pranzo e cena per iniziare a vedere i risultati.