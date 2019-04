Il gelato che previene colite e problemi gastrointestinali creato dagli scienziati messicani

Avete mai pensato che anche un gelato potrebbe essere utile a combattere la colite? Naturalmente si tratta di un prodotto dalle caratteristiche particolari. Un team di ricerca messicano, dopo diversi tentativi, è riuscito a crearlo.

Anche tra la popolazione messicana i problemi gastrointestinali sono molto frequenti, è per questo che il Centro per la ricerca in alimentazione e sviluppo (CIAD) ha pensato di ideare uno speciale gelato in grado di migliorare la salute dell’apparato digerente, in particolare quello delle persone affette da colite.

In seguito ad una serie di test di laboratorio è stato realizzato Saludatto (questo il nome del nuovo prodotto), un gelato probiotico in grado di ripristinare il microbiota intestinale. Il team di ricerca, guidato da Gabriela Ramos Clamont Montfort, ha studiato diverse strategie prima di riuscire ad incapsulare i probiotici (batteri buoni) e creare così un prodotto alimentare gustoso, fresco e in grado di ripristinare l'equilibrio della flora intestinale.

Il risultato finale è stato doppiamente sorprendente in quanto l’alimento si è mostrato in grado non solo di ridurre i disagi dovuti alla sindrome dell’intestino irritabile ma anche di migliorare l’assorbimento del calcio fino al 15%.

Il gelato è stato realizzato al gusto di cioccolato per i bambini e ai frutti rossi, variante spesso preferita da adulti e anziani.

Il proposito di realizzare un gelato probiotico risponde alla richiesta di mercato di avere alimenti funzionali, ossia prodotti che contengano qualche elemento utile a prevenire le malattie. E in effetti puntare sul gelato potrebbe essere una buona idea: chi non lo ama?

Con la sua grande varietà di sapori, colori e consistenze, è un dolce che oltre ad essere delizioso può trasformarsi, in casi come questo, anche in qualcosa di utile alla nostra salute.

I ricercatori si augurano che la loro invenzione si tradurrà presto in un beneficio concreto per la salute di bambini e adulti. Non resta ora, infatti, che sviluppare un modello di business che porterà sul mercato questo originale gelato salutistico.

Francesca Biagioli