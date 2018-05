Salsa di pomodoro amica dell’intestino! Soprattutto se cotto, il sugo è in grado di attivare i batteri intestinali che proteggono la nostra salute. Non solo, quindi, la salsa di pomodoro è fonte preziosa di potenti antiossidanti, ma svolge anche un'importante azione probiotica.

A confermarlo sono i ricercatori spagnoli dell’Universitat Politècnica de València, che in una ricerca pubblicata sul Journal of Functional Foods fanno leva sui cosiddetti “alimenti funzionali”, quelli cioè che, oltre ad avere un alto valore nutrizionale, hanno un effetto benefico sull’organismo e riducono il rischio di soffrire di determinate malattie.

E questo effetto benefico non dipende solo dalla quantità di componenti bioattivi nel cibo, ma anche e soprattutto dai cambiamenti che gli alimenti subiscono durante il processo digestivo, che influiscono sulla loro "bioaccessibilità" e "biodisponibilità".

Partendo da questo assunto, gli studiosi di Valencia hanno valutato l’impatto di alcuni antiossidanti nei pomodori, composti fenolici e licopene, sulla vitalità del microrganismo probiotico lactobacillus reuteri, e viceversa, durante tutto il processo digestivo. Si è così verificato come la presenza di composti antiossidanti protegga il ceppo probiotico dalla perdita di vitalità che avviene durante la digestione, ottenendo un effetto maggiore quando provengono da salsa di pomodoro cotta e non cruda.

In buona sostanza, dalle analisi è emerso che la cottura dei pomodori rafforza il licopene e lo rende capace di sopravvivere al processo digestivo e quindi disponibile ad essere assorbito dall’organismo.

Il licopene aumenta l’effetto probiotico, sostenendo la crescita di batteri sani nell’intestino. Nello specifico, i ricercatori hanno posto l’attenzione sull’azione del L. reuteri, uno dei batteri più importanti per l’intestino, e hanno riscontrato efficaci interazioni tra antiossidanti della salsa di pomodoro e questo batterio per il miglioramento della salute.

Ricordatevi inoltre che, oltre al licopene, la salsa di pomodoro semplice, magari fatta con un leggero soffritto a base di olio extravergine di oliva, aglio o cipolla, contiene anche carotenoidi, vitamina C e circa 40 sostanze antiossidanti utili al benessere del cuore e a prevenire gravi malattie come il tumore.

Approfittiamo ora della bella stagione per fare sughi a go go con pomodori freschi e, in vista del prossimo inverno, perché non preparare noi stessi delle fantastiche passate?

Leggi anche:

Germana Carillo