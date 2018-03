Un omaggio alla natura e alla primavera, il re del cioccolato Ernst Knam ha trasformato un classico uovo in un fenicottero rosa: un vero e proprio capolavoro per una Pasqua creativa.

Straordinari fenicotteri che tornano in Italia in primavera e addirittura diventano di cioccolato. Perfetto nelle forme e adagiato sulle foglie, l’animale è rappresentato in tutta la sua eleganza, quella che siamo abituati a vedere anche nella nostra bella Sicilia, dove da qualche anno nidificano nella Riserva naturale Saline di Priolo, in provincia di Siracusa o ancora nel Parco del Delta del Po.

Ma questa volta, il fenicottero è di cioccolato fondente spruzzato con burro di cacao rosa. Costa 60 euro (non proprio economico) ma è fatto dal Ernst Knam, ribattezzato il re del cioccolato grazie a un programma televisivo su Real Time.

La tradizione pasquale vuole che in casa ci sia almeno un uovo di cioccolato, ma da Knam non ci si poteva di certo aspettare una forma classica, soprattutto perché le sue torte vengono considerate vere e proprie opere d’arte. Per il 2018 ecco il suo fenicottero, animale straordinario che dà un tocco di primavera a queste ancora fredde giornate:

