Test personalità: preferiresti saper volare, camminare sull’acqua o attraversare il fuoco? La risposta più istintiva rivela la tua natura

Puoi scegliere un solo potere e per farlo hai a disposizione pochi secondi. Cosa scegli fra questi tre? La risposta rivela la tua vera natura...

Immagina che ti venga data la possibilità di ottenere un potere magico, ma di avere solo pochi secondi a disposizione per sceglierlo. Cosa preferiresti tra saper volare, camminare sull’acqua e attraversare il fuoco? Fai la tua scelta in modo istintivo, altrimenti non vale, e scopri cosa rivela in merito alla tua natura più autentica (e invisibile).

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Volare

Ambizioso, ami distinguerti dagli altri e punti sempre ad obiettivi particolarmente impegnativi. Un’ottima intuizione, unita a intelligenza e fantasia, ti rendono creativo e innovativo. Per queste tue doti sei molto cercato e interpellato. Sai essere un ottimo amico e compagno di avventure.

Camminare sull’acqua

Ami le sfide in cui nulla è lasciato al caso, infatti sei un ottimo pianificatore. Nulla ti sfugge, sei uno stratega nato e per questo sai trascinare gli altri su strade poco battute. Ispiri fiducia e sei molto amato dal gruppo, dove risulti leader.

Attraversare il fuoco

Ami le sfide al limite dell’impossibile in cui razionalità e mistero si intrecciano per raggiungere mete sconosciute ed imprevedibili. Hai una natura particolarmente intuitiva e profonda, che ti rende molto portato per la spiritualità e le attività meditative.

