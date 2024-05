Test del gatto: scegli il micio che vorresti avere accanto e scopri il prezioso consiglio che vuole darti

Quale di questi tre gatti vorresti avere accanto? Scegli il tuo preferito e scopri il consiglio che ha per te leggendo il profilo corrispondente

Osserva per qualche secondo questi tre gatti, quale vorresti avere accanto? Scegli il tuo preferito e leggi il profilo corrispondente per scoprire che consiglio vuole darti.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Gatto 1

Il micio sulla sinistra ti consiglia di seguire i tuoi sogni e di mettercela tutta per esaudirli, senza lasciarti scoraggiare dalle parole altrui. Sarà un percorso che richiederà coraggio, determinazione e organizzazione, in cui l’intuito ti sarà d’aiuto purché supportato dalla razionalità.

Gatto 2

Il micio al centro ti consiglia di imparare a dire di no senza sentirti in colpa. Dire di no è importante per rispettare se stessi e farsi rispettare dagli altri. Inoltre dicendo sempre di sì, anche quando non ne hai proprio voglia, rischi di sentirti continuamente stressato e insoddisfatto. Il gatto ti suggerisce di iniziare dai piccoli no, in modo che diventi un’abitudine.

Gatto 3

Il micio a destra ti consiglia di non pensare troppo al passato. Evita di idealizzarlo, può diventare estremamente limitante e impedirti di vivere con serenità e la dovuta leggerezza il presente. Suggerisce di provare una tecnica meditativa, chissà che non ti sia d’aiuto!

