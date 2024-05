Tracce di pesticidi nei succhi di frutta (ma il vero problema è l’effetto cocktail), Esselunga tra i peggiori del test

Un nuovo test sui succhi di frutta mostra come la contaminazione da micotossine e pesticidi sia bassa in termini di quantitativi ma spesso estesa a più sostanze in contemporanea (effetto cocktail)

Ancora troppo spesso i succhi di frutta vengono considerati una scelta salutare, soprattutto come alternativa per quei bambini che magari non amano molto mangiare frutta fresca. In realtà, così come tanti altri prodotti, presentano alcune insidie e non ci riferiamo solo agli zuccheri aggiunti.

Il Salvagente ha condotto un’analisi dettagliata su 20 succhi di frutta, al fine di valutare non solo il loro contenuto nutrizionale ma anche la presenza di eventuali tracce di pesticidi e micotossine.

Sostanzialmente, le varie referenze analizzate, di diverse marche, gusti, percentuali di frutta (dal 20% al 100%) e prezzo, sono state valutate tenendo conto della loro composizione (importante la presenza o meno di ingredienti sgraditi come ad esempio lo sciroppo di glucosio-fruttosio) ma anche di contaminanti. In merito a quest’ultimo aspetto, gli esperti del Salvagente sottolineano una cosa importante:

le sostanze rilevate hanno una concentrazione molto bassa. Dire però che non superano il limite di legge non è possibile perché essendo i succhi dei mix di frutta, per le singole sostanze, come i pesticidi, non sono previste dalla normativa specifiche soglie massime. Sulle micotossine, le “muffe” che si possono sviluppare sugli alimenti, invece solo la patulina è regolamentata dalla legge (limite massimo negli adulti 50 mcg/kg) e nel nostro panel solo in un caso è stata rilevata ma a una concentrazione lontanissima dal residuo massimo.

I risultati

I risultati del test hanno quindi mostrato che i succhi di frutta presentano generalmente concentrazioni basse di pesticidi e micotossine. Possiamo stare dunque tranquilli? Non proprio, dato che si tratta sì di dosi piccolissime ma in alcuni casi si arriva a contenere fino a 8 residui differenti.

Si parla quindi dell’effetto cocktail (azione combinata di più sostanze), un aspetto della contaminazione di cui si sa ancora troppo poco. Non ci sono infatti studi che possano tranquillizzare i consumatori sugli effetti combinati di tali sostanze sulla salute, anche se a bassissime dosi.

Anzi, al contrario, uno studio condotto presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Sherbrooke, in Canada, ha dimostrato che diverse concentrazioni minime di più pesticidi possono avere un impatto dannoso equivalente a una singola dose elevata di un solo pesticida. Naturalmente, occorrono più studi per confermare tale pericolosità.

Ma quali sono stati i pesticidi trovati nei succhi? Si tratta di:

Acetamiprid : un insetticida neonicotinoide, tra quelli più pericolosi per le api

: un insetticida neonicotinoide, tra quelli più pericolosi per le api Pyrimethanil : fungicida sospettato di avere effetti antiandrogenici e di inibire gli ormoni tiroidei

: fungicida sospettato di avere effetti antiandrogenici e di inibire gli ormoni tiroidei Ethirimol: fungicida non più autorizzato in Italia, la sua presenza era infinitesimale e solo in un succo

Il test ha tenuto conto nella valutazione finale, sia della presenza di pesticidi a livelli superiori al limite di rilevazione tecnica (Loq, superiore a 0,005 mg/kg) sia di sostanze a valori inferiori, comunque considerate “tracce”.

Un punto critico di molti succhi di frutta è poi l’aggiunta di zucchero, edulcoranti e dolcificanti, insieme ad altri ingredienti sgraditi come aromi e coloranti. La loro presenza ha inciso negativamente sulla valutazione dei prodotti coinvolti nel test. In particolare, ha influito negativamente sul giudizio finale la presenza di sciroppo di glucosio-fruttosio, che può interferire con le funzionalità epatiche.

I succhi di frutta peggiori

Sono 3 i succhi di frutta peggiori che non raggiungono la sufficienza in quanto contengono una serie di ingredienti sgraditi e tracce di pesticidi e/o micotossine.

Si tratta di:

Esselunga, frutti misti

San Benedetto, succoso frutta mix, zero zuccheri

Smart Esselunga, tropicale multivitaminico

Per conoscere i risultati completi del test, fate riferimento al numero di giugno del Salvagente.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Il Salvagente

Ti potrebbe interessare anche: