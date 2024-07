Cos’è il simbolo “℮” accanto alla quantità sui prodotti preconfezionati? (e perché è così importante)

Su molti prodotti preconfezionati è presente il simbolo “℮” accanto alla quantità: scopriamo cosa indica

Su molte confezioni di prodotti preconfezionati, accanto alla quantità indicata, appare un simbolo che ricorda una “e” minuscola. Questo simbolo, noto come marchio “℮”, è un segno distintivo della Comunità Economica Europea che garantisce che il prodotto è confezionato in conformità con le norme dell’Unione Europea riguardanti il riempimento e la quantità nominale. Ma cosa significa esattamente questo simbolo?

Il marchio “℮” indica che la quantità nominale indicata sulla confezione è stimata e può quindi variare leggermente per eccesso o per difetto. Questa variazione è comunque contenuta entro limiti ben definiti dall’UE, che variano a seconda della quantità di prodotto.

Ad esempio, su una confezione da 125 grammi, la variazione massima permessa è del 4,5% rispetto alla quantità nominale, ossia circa 5,6 grammi. Questi limiti sono stabiliti per garantire che, in media, il contenuto effettivo degli imballaggi non sia inferiore alla quantità dichiarata. In pratica il numero di confezioni con una quantità inferiore a quella indicata deve essere significativamente inferiore a quelle con una quantità corretta o superiore.

Garantisce che i prodotti siano conformi a standard rigorosi di qualità e quantità

Il marchio “℮” può essere apposto su confezioni di prodotti con quantità comprese tra 5 grammi o 5 millilitri (valori minimi) e 10 chilogrammi o 10 litri (valori massimi). È importante notare che l’uso di questo marchio non è obbligatorio.

Tuttavia i produttori che scelgono di utilizzarlo possono vendere i loro prodotti in tutti i Paesi UE senza dover verificare le norme previste dai singoli Stati membri. Questo perché il marchio “℮” attesta la conformità alle norme UE in materia di volume e peso, rendendo il prodotto idoneo alla vendita in tutta l’Unione.

Questo simbolo rappresenta un segnale di trasparenza e fiducia per i consumatori, poiché garantisce che i prodotti siano conformi a standard rigorosi di qualità e quantità. Inoltre semplifica il commercio all’interno dell’UE, permettendo ai produttori di operare su un mercato più ampio senza ulteriori controlli o adeguamenti.

