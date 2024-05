Sai cos’è la bresaola di tacchino e cosa c’è davvero dentro?

Al supermercato si trova ormai da qualche tempo la bresaola di tacchino. Scopriamo con quali ingredienti è realizzato questo prodotto pubblicizzato come sano, ricco in proteine ma povero di grassi

Forse ultimamente avrete notato sugli scaffali dei supermercati una bresaola particolare a base di tacchino. Presentata come un’opzione salutare e gustosa, promette di essere un’alternativa più leggera al prodotto tradizionale a base di manzo. Ma di cosa si tratta esattamente e con che ingredienti è realizzata?

La bresaola di tacchino si distingue per il colore delle sue fette che non sono di un rosso forte come quelle della bresaola di manzo, ma tendono ad essere di colorazione meno accesa e più tendente al rosa.

Sulle confezioni viene descritta come un’opzione a basso contenuto di grassi, con un alto contenuto proteico e solo circa 150 calorie per porzione da 100 grammi (un po’ variabile a seconda delle marche), per questo è spesso consigliata come alternativa per chi sta a dieta.

Ma non lasciamoci conquistare troppo in fretta da quanto pubblicizzato sulla confezione, come sempre e per ogni prodotto è importante esaminare attentamente gli ingredienti e valutare complessivamente quello che si acquista.

La prima cosa da ricordare in questo caso è che, nonostante sia pubblicizzata come carne bianca con pochi grassi, la bresaola di tacchino rimane comunque una carne processata che contiene alcuni ingredienti non proprio sani. Questo prodotto è realizzato infatti utilizzando additivi, conservanti e spesso quantità significative di sodio.

Abbiamo sbirciato l’etichetta di una bresaola di tacchino di una nota marca, questi sono gli ingredienti con cui è realizzata:

Petto di tacchino

Latte scremato in polvere

Sale

Fibre vegetali (fibra di bamboo, fibra di patata)

Saccarosio

Vino bianco

Antiossidante: ascorbato di sodio

Aromi naturali

Piante aromatiche

Conservanti: nitrato di potassio-nitrito di sodio

In particolare i nitriti (presenti nella quasi totalità di salumi e affettati) presentano dei rischi per la salute. Leggi anche: I nitriti contenuti in wurstel, prosciutto cotto e salumi sono davvero cancerogeni e andrebbero vietati, la nuova conferma

L’apporto proteico è effettivamente alto (36 grammi/100 grammi) mentre i grassi sono pochi (1,8g, di cui acidi grassi 0,6g). Da non sottovalutare però anche il quantitativo di sale (4,3 grammi).

Come abbiamo già sottolineato all’inizio, nonostante la bresaola di tacchino sia più proteica e meno grassa rispetto ad altri affettati, rimane comunque un alimento processato e dovrebbe essere consumato con estrema moderazione.

