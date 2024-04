Questi sono i migliori oli extravergine DOP e IGP, premiati con il prestigioso riconoscimento “Ercole Olivario”

Anche quest'anno, il concorso "Ercole Olivario" ha premiato le eccellenze della produzione oleica italiana, con particolare attenzione ai prodotti DOP e IGP

L’olio extravergine di oliva è una delle eccellenze culinarie del nostro territorio, amato in tutto il mondo (e fin troppo imitato!).

A celebrare questa produzione d’eccellenza della tradizione culinaria italiana vi sono numerose competizioni, a livello nazionale e mondiale – come per esempio il concorso Ercole Olivario, giunto quest’anno alla XXXII edizione.

Il concorso

Il concorso è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in stretta collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’Agricoltura, l’Agenzia ICE, e con il sostegno di UNAPROL Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e il CREA.

Come ogni anno, l’obiettivo è quello di scoprire e premiare le eccellenze delle produzioni oleicole italiane, con particolare attenzione gli oli extravergini certificati DOP/IGP (che competono in una categoria separata rispetto agli oli extravergini non certificati).

L’edizione 2024 ha premiato ben 12 prestigiose etichette divise in categorie che esaltano la varietà e le peculiarità organolettiche dell’olio extravergine.

Inoltre, ricordiamo una sezione “a latere” del concorso nazionale, introdotta allo scopo di sostenere le piccole produzioni olearie italiane, che hanno una produzione limitata: “La Goccia d’Ercole – Premio Piccole Produzioni”.

I migliori oli extravergini DOP e IGP

Categoria Dop/Igp Fruttato Leggero

1° Classificato – Batta DOP Umbria Colli del Trasimeno del Frantoio Batta, Umbria

Categoria Dop/Igp Fruttato Medio

1° Classificato – Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Spoleto dell’azienda Viola di Foligno (Pg), Umbria

2° Classificato – Brioleum Garda DOP Trentino dell’azienda agricola Brioleum di Arco (Tn), Trentino Alto Adige

3° Classificato – Agrestis Nettaribleo DOP/BIO DOP Monti Iblei – Sottozona Monte Lauro della Società cooperativa agricola Agrestis di Buccheri (Sr), Sicilia

Categoria Dop/Igp Fruttato Intenso

1° Classificato – Hirpinia DOP Irpinia – Colline dell’Ufita dell’azienda San Comaio di Zungoli (Av), Campania

2° Classificato – ORGANIC BIO IGP Toscano del Frantoio Franci di Montenero (Gr), Toscana

Sezione La Goccia d’Ercole – Premio Piccole Produzioni

1° Classificato: la società agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl con l’olio IGP Sicilia Foglie di Platino – Biancolilla Bio Premier Cru

2° Classificato: l’azienda Vitivinicola Casa Grazia di Francesco Maria Grazia con l’olio DOP Involio ottenuto dalla cultivar Nocellara del Belice

3° Classificato: l’azienda Agricola Sikulus con l’olio DOP Don Peppino.

Se siete curiosi di scoprire i nomi di tutti gli oli vincitori della competizione, compresi i 7 award speciali previsti quest’anno, potete leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Concorso Ercole Olivario

