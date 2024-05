Queste sono le 3 migliori creme solari per il viso che puoi acquistare, secondo il test francese

Non tutte le creme solari proteggono come promettono, e molte contengono sostanze inquinanti: ecco le migliori da scegliere secondo gli esperti francesi per un'abbronzatura sicura e senza rischi

Con l’inizio della bella stagione e l’esposizione al sole per molte ore al giorno, anche in città, torna necessaria la buona pratica di applicare la crema solare sul viso.

Si tratta di un’abitudine essenziale per prevenire l’invecchiamento della pelle e la comparsa di macchie, ma soprattutto per scongiurare il rischio di insorgenza di melanoma.

In commercio troviamo una vastissima offerta di creme solari specificamente pensate per la pelle del viso, ma come essere certi di stare scegliendo il prodotto migliore – sia per efficacia che per impatto ambientale?

Per aiutare i consumatori nella scelta, la rivista francese Que Choisir ha effettuato un’indagine che ha coinvolto alcune delle creme solari per il viso più vendute in Francia – e non sono mancare (spiacevoli) sorprese.

Il test

Gli autori dell’indagine hanno selezionato un campione di 13 creme solari viso con SPF 50 e 50+. Ogni prodotto è stato valutato per i seguenti parametri:

protezione UVA e UVB: utilizzando il metodo HDRS “ibrido”, che combina misurazioni in vitro e in vivo, è stata verificata la reale efficacia dei filtri protettivi

utilizzando il metodo HDRS “ibrido”, che combina misurazioni in vitro e in vivo, è stata verificata la reale efficacia dei filtri protettivi qualità cosmetiche, come la texture, la facilità di stesura, la velocità di assorbimento, la presenza di macchie bianche, nonché eventuali effetti appiccicosi o untuosi; sono state valutate, inoltre, la fragranza e la sensazione sulla pelle, coinvolgendo alcuni consumatori

come la texture, la facilità di stesura, la velocità di assorbimento, la presenza di macchie bianche, nonché eventuali effetti appiccicosi o untuosi; sono state valutate, inoltre, la fragranza e la sensazione sulla pelle, coinvolgendo alcuni consumatori composizione, con particolare attenzione alla presenza di interferenti endocrini e fenossietanolo, che possono essere dannosi soprattutto per bambini, adolescenti e donne in gravidanza – ma anche di allergeni del profumo e nanoparticelle

con particolare attenzione alla presenza di interferenti endocrini e fenossietanolo, che possono essere dannosi soprattutto per bambini, adolescenti e donne in gravidanza – ma anche di allergeni del profumo e nanoparticelle etichetta, con particolare attenzione alla presenza di indicazioni chiare e delle avvertenze riguardanti l’esposizione solare

con particolare attenzione alla presenza di indicazioni chiare e delle avvertenze riguardanti l’esposizione solare impatto ambientale: infine, è stato valutata l’eventuale presenza di ingredienti potenzialmente tossici per l’ambiente acquatico, ma anche la sostenibilità del packaging (quantità di prodotto rimasto nella bottiglia, tipo di materiale utilizzato per la confezione, eventuale presenza di imballaggi superflui).

Le migliori creme solari viso

Iniziamo con una pessima notizia, che emerge dal test francese: non tutte le creme fanno quello che dicono – ovvero offrono una protezione corrispondente a quanto indicato in etichetta.

Alcuni dei prodotti analizzati infatti, pur dichiarando un indice SPF di 50 o 50+, in realtà offrono solo una protezione equivalente a un indice SPF 30.

Un altro problema è legato all’impatto ambientale dei prodotti analizzati: anche se nessuno conteneva sostanze pericolose per la nostra salute, ben 10 su 13 hanno ricevuto una valutazione negativa per i loro potenziali effetti dannosi sugli organismi acquatici.

Ma veniamo ora ai prodotti migliori secondo il test. Al primo posto nella classifica troviamo la crema

Nuxe Sun 50 con un punteggio di 13,8 /20.

con un punteggio di 13,8 /20. Completano il podio la crema La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 50+ crema idratante (al secondo posto con 13,7 /20) e

(al secondo posto con 13,7 /20) e Avène Crema senza profumo finitura invisibile Idratazione 8 ore SPF 50+ (al terzo posto con 13,4 /20).

Se siete curiosi di conoscere tutti i risultati del test francese, vi suggeriamo di leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Que Choisir

