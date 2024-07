Arrivano i nuovi popcorn di Netflix (ti spiego cosa c’è dentro)

Netflix si butta anche nel business alimentare con il lancio di una linea di popcorn: scopriamo quali sono gli ingredienti e le informazioni nutrizionali

Netflix, il gigante dello streaming, ha deciso di ampliare il suo business con il lancio di una nuova linea di popcorn pronti da mangiare, in collaborazione con Popcorn Indiana. Chiamata “Now Popping“, offre due gusti distintivi: “Cult Classic Cheddar Kettle” e “Swoonworthy Cinnamon Kettle.”

I popcorn saranno disponibili nei negozi Walmart di tutto il paese e presso altri rivenditori selezionati. Una busta da 230 grammi di questi popcorn costa 4,49 dollari, come indicato dalla catena di supermercati Shoprite. Netflix non si aspetta di guadagnare enormi profitti dalla vendita di snack, ma l’obiettivo principale non è sicuramente quello quanto aumentare la visibilità del marchio nei punti vendita al dettaglio.

Questa non è la prima volta che il colosso dello streaming entra nel mercato alimentare, mirando a integrare l’esperienza di visione di film e serie con spuntini che si abbinano perfettamente a una serata davanti alla TV. Nel 2020, la società ha collaborato con Ben & Jerry’s per introdurre il gusto di gelato “Netflix & Chilll’d”, che combina gelato al burro di arachidi con vortici di pretzel dolci e salati e brownies al fudge.

Molto zucchero…

Ma cosa c’è dentro i popcorn “Swoonworthy Cinnamon Kettle”? Gli ingredienti includono olio vegetale (una miscela di olio di girasole, cartamo, mais e/o colza), zucchero di canna, condimento alla cannella (che contiene zucchero di canna, cannella, sale e aroma naturale) e sale marino.

Questi popcorn, sebbene siano senza glutine, prodotti con mais non OGM, sono un bel concentrato di zucchero, ogni porzione da 28 grammi contiene 160 calorie, 10 grammi di grassi totali, 1 grammo di grassi saturi, 35 milligrammi di sodio, 15 grammi di carboidrati, 3 grammi di fibra alimentare, 6 grammi di zuccheri (inclusi zuccheri aggiunti) e 1 grammo di proteine.

Ovviamente ai fan di Netflix non possiamo che consigliare di farsi in casa i pop corn e godere delle proprie serie preferite…

Fonte: Walmart

