Guarda il trailer di “Cent’anni di solitudine”, la serie tv tratta dal capolavoro di Gabriel García Márquez in arrivo su Netflix

“Cent’anni di solitudine” sbarcherà su Netfix, con una serie composta da 16 episodi realizzata con un cast corale di attori latinoamericani e girata interamente in Colombia

L’attesissimo adattamento televisivo di “Cent’anni di solitudine” di Gabriel García Márquez sta per sbarcare su Netflix, portando sullo schermo il magico universo di Macondo e la saga della famiglia Buendía. Il trailer rilasciato dalla piattaforma streaming promette un viaggio avvincente attraverso le pagine di uno dei capolavori della letteratura mondiale.

La serie, composta da 16 episodi, sarà diretta da Alex García López e Laura Mora, e vede un vasto cast di attori latinoamericani, tra cui Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Susana Morales ed Ella Becerra. Girata interamente in Colombia, terra natale dello scrittore, la produzione ha avuto il sostegno e l’approvazione della famiglia di Gabriel García Márquez, assicurando un’autentica rappresentazione dell’opera.

Il romanzo, tradotto in 40 lingue, esplora temi universali come la solitudine, il destino e il tempo ciclico, attraverso le vicende multigenerazionali della famiglia Buendía. La mistica città di Macondo, con le sue atmosfere surreali e il realismo magico, diventa lo sfondo di una narrazione coinvolgente che mescola la vita quotidiana con elementi soprannaturali.

Dovrebbe uscire entro la fine dell’anno

Nel trailer vediamo lo struggente momento in cui Aureliano Buendía legge il diario di Melquiades, così come il ricordo del colonnello Aureliano di fronte al plotone di esecuzione. Queste immagini evocative sono un assaggio dell’epica che attende gli spettatori, invitandoli a immergersi nell’universo incantato creato da García Márquez.

La serie rappresenta una delle produzioni più ambiziose mai realizzate in America Latina e il suo debutto è atteso con grande interesse da parte del pubblico internazionale. Con una combinazione di fedeltà al romanzo e una visione innovativa, Netflix si prepara a portare sullo schermo una delle opere più celebrate della letteratura mondiale.

I Buendía verranno seguiti per un secolo, mentre affrontano nascite traumatiche, pazzia, amori impossibili, ma soprattutto la maledizione che li condanna alla solitudine in questo villaggio sperduto tra le paludi. Grande spazio sarà dato ovviamente alle figure femminili, solide, sagge e affascinanti.

Per il momento non abbiamo ancora una data di uscita delle puntate, ma da quel che si vocifera dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno. l’attesa dunque è enorme per capire come il gigante dello streaming avrà trasposto sul piccolo schermo il capolavoro che valse a Gabriel García Márquez il premio Nobel per la letteratura nel 1982.

