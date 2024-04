Ketchup, sono queste le marche più buone secondo il nuovo test (e c’è anche Lidl)

Nel Regno Unito, un vasto campione di consumatori ha valutato diverse marche di ketchup in quanto a gusto, consistenza, aroma e aspetto. Il test mostra che il ketchup Lidl è il migliore di quelli a marchio del supermercato

Sei tra quelle persone che non possono fare a meno di mangiare ketchup, magari sulle patatine? Se sì, potresti trovare interessanti i risultati di un nuovo test, condotto nel Regno Unito su diverse marche di ketchup.

Su questo condimento, onnipresente nelle tavole di tutto il mondo, si è concentrata l’analisi della rivista dei consumatori britannici Which? che ha confrontato diversi prodotti per scoprire i migliori in fatto di gusto e qualità, almeno secondo i partecipanti coinvolti nell’indagine.

Il test ha fatto affidamento su un vasto campione di consumatori abituali di ketchup e ciascuna marca è stata valutata da 76 persone che hanno esaminato con attenzione il gusto, la consistenza, l’aroma e l’aspetto di ogni prodotto. Per assicurare la massima obiettività, il test del gusto è stato condotto “alla cieca”, ovvero i partecipanti non sapevano quale marca stessero assaggiando.

I punteggi complessivi sono stati assegnati considerando:

sapore, che rappresentava il 50% del punteggio totale

aspetto (20%)

aroma (15%)

consistenza (15%)

I risultati

Tra i ketchup del supermercato, Lidl si è distinto come vincitore indiscusso, offrendo un prodotto gustoso a un prezzo accessibile (è infatti considerato il miglior acquisto). Tra l’altro, scrive Which?, il ketchup di Lidl ha meno zucchero e sale della media.

Anche il prodotto di Aldi ha dimostrato di essere una scelta valida, offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nella categoria dei grandi marchi, invece, è Heinz a vincere, anche se è risultato quello con il più alto contenuto di sale. Seguono da vicino Hellmann’s e Del Monte, entrambi apprezzati per il loro equilibrio di sapore e qualità.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Sebbene il gusto sia un aspetto cruciale nella scelta del ketchup, non possiamo ignorare la sua composizione nutrizionale. Molti ketchup, infatti, presentano un alto contenuto di zuccheri e sale, che possono influenzare negativamente la nostra salute se consumati in eccesso.

Nonostante i risultati del test, è importante fare una scelta informata, soprattutto quando si tratta di ciò che portiamo in tavola. Leggere attentamente l’etichetta nutrizionale può aiutarci ad evitare sorprese sgradevoli e a optare per opzioni più salutari.

Sia marche note che marchi del supermercato offrono spesso versioni a ridotto contenuto di zucchero e sale, che potrebbero essere una scelta migliore, fermo restando che si tratta sempre di prodotti industriali da evitare il più possibile.

Fonte: Which?

