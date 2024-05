Creme solari SPF 50 e 50+: queste sono le migliori che puoi acquistare per proteggere la tua pelle, secondo il test francese

Con l'arrivo della bella stagione, ecco quali sono i filtri solari più efficaci e sostenibili da acquistare per proteggere la propria pelle dall'azione dei raggi ultravioletti

Ormai ci siamo: è tornata la bella stagione e, con essa, la necessità di proteggere la pelle dall’azione dannosa dei raggi UV.

Come è essenziale adottare buone abitudini di protezione (non esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, indossare cappelli e occhiali da sole, preferire passeggiate all’ombra), anche la scelta della crema solare è fondamentale per una pelle sana.

Ricordiamo che proteggere la pelle dall’azione del sole significa prevenire l’invecchiamento cutaneo, scongiurare il rischio di scottature ed eritemi ma, soprattutto, esporsi a un minor rischio di insorgenza di tumore alla pelle.

Ma come scegliere una buona crema solare, che ci protegga senza danneggiare troppo l’ambiente? Per aiutare i consumatori nella scelta, la rivista francese Que Choisir ha recentemente condotto un test su diverse creme solari.

Il test

Per questa indagine, i ricercatori francesi hanno selezionato 22 filtri solari, fra creme e spray, con fattore di protezione 50 e 50+ (destinati in gran parte ai bambini).

Ogni prodotto è stato sottoposto a diversi test, al fine di valutare i seguenti parametri:

protezione contro i raggi UVB e UVA – è stato utilizzato il metodo HDRS “ibrido”, che combina misurazioni in vitro e in vivo per determinare la protezione offerta dalle creme solari

– è stato utilizzato il metodo HDRS “ibrido”, che combina misurazioni in vitro e in vivo per determinare la protezione offerta dalle creme solari composizione – particolare attenzione è posta alla presenza di interferenti endocrini, che dovrebbero essere evitati soprattutto nei prodotti per bambini, e di fenossietanolo, che dovrebbe essere evitato nei prodotti destinati ai bambini sotto i 3 anni; oggetto di attenzione anche la presenza di allergeni del profumo, che devono essere dichiarati per legge a partire da una certa concentrazione, e di nanoparticelle, il cui rischio per la salute è ancora poco noto

– particolare attenzione è posta alla presenza di interferenti endocrini, che dovrebbero essere evitati soprattutto nei prodotti per bambini, e di fenossietanolo, che dovrebbe essere evitato nei prodotti destinati ai bambini sotto i 3 anni; oggetto di attenzione anche la presenza di allergeni del profumo, che devono essere dichiarati per legge a partire da una certa concentrazione, e di nanoparticelle, il cui rischio per la salute è ancora poco noto qualità cosmetiche – un gruppo di persone ha testato i prodotti ed espresso il proprio giudizio in merito a texture, facilità di stesura, velocità di assorbimento, presenza di tracce bianche, effetto appiccicoso o untuoso, fragranza, sensazione sulla pelle, soddisfazione complessiva

– un gruppo di persone ha testato i prodotti ed espresso il proprio giudizio in merito a texture, facilità di stesura, velocità di assorbimento, presenza di tracce bianche, effetto appiccicoso o untuoso, fragranza, sensazione sulla pelle, soddisfazione complessiva impatto ambientale – sono stati valutati la tossicità cronica e acuta nell’ambiente acquatico, il rischio per i coralli, la persistenza nell’ambiente e il bioaccumulo; attenzione anche alla sostenibilità del packaging (quantità di prodotto rimasto nella bottiglia, materiale utilizzato, eventuale presenza di imballaggi in eccesso)

– sono stati valutati la tossicità cronica e acuta nell’ambiente acquatico, il rischio per i coralli, la persistenza nell’ambiente e il bioaccumulo; attenzione anche alla sostenibilità del packaging (quantità di prodotto rimasto nella bottiglia, materiale utilizzato, eventuale presenza di imballaggi in eccesso) prezzo.

Le migliori protezioni 50 e 50+

In base a tutti i parametri analizzati, queste sono le migliori creme solari 50 e 50+:

Respire Crema Solare Protettiva 50 (14,3 punti su 20) , prezzo indicativo € 19,90

, prezzo indicativo € 19,90 Mustela Spray solare alta protezione 50 (14 punti su 20) , prezzo indicativo: € 16,90

, prezzo indicativo: € 16,90 Avène Bambino Spray 50+ (14 punti su 20) , prezzo indicativo: € 14,90

, prezzo indicativo: € 14,90 Biotherm Waterlover latte solare idratante 50+ (14 punti su 20), prezzo indicativo € 17

Deludono alcuni prodotti appartenenti a brand noti, come Nivea, Yves Rocher e Vichy, che non riescono a raggiungere nemmeno la sufficienza (si fermano tutti a un punteggio inferiore ai 12 punti su 20).

Se siete curiosi di scoprire l’intera classifica stilata dalla rivista francese, potete leggere il nostro articolo in merito.

Fonte: Que Choisir

