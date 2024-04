Corn flakes con tracce di acrilammide e glifosato: tra i peggiori del test Kellogg’s Special K e Fitness Nestlé

Un nuovo test condotto in Germania su 48 cereali per la colazione ha "bocciato" 9 prodotti, inclusi i Kellogg's Special K, a causa della contaminazione con sostanze controverse come acrilammide, glifosato e oli minerali

Tante persone fanno colazione con i corn flakes, un prodotto che in realtà è abbastanza discusso per diversi motivi, tra cui che contiene molti zuccheri ed è un alimento ultraprocessato. Un nuovo test, condotto in Germania dalla rivista dei consumatori Öko-test, ha preso a campione 48 cereali per la colazione per capire se e in che misura contenevano sostanze contaminati come pesticidi, acrillamide o altro.

I fiocchi per la colazione esaminati erano sia in versioni zuccherate che non zuccherate, con una preferenza per i prodotti non zuccherati. 13 prodotti erano a base di farro, 30 di mais, uno di miglio bruno, uno di grano saraceno e tre di cereali diversi. Sono stati inclusi nel test anche un totale di 28 prodotti biologici.

Gli acquisti sono stati effettuati presso discount, supermercati e mercati biologici. Si tratta ovviamente, per la maggior parte, di prodotti tipici del mercato tedesco ma alcuni sono presenti anche in Italia.

Tutti i campioni di corn flakes sono stati analizzati in vari laboratori indipendenti per vedere se contenevano:

pesticidi

acrilammide

componenti di oli minerali (MOSH/MOAH e analoghi)

metalli pesanti

Sono stati anche condotti test per verificare la presenza di organismi geneticamente modificati nei cereali, ma fortunatamente nessuno è risultato positivo.

Nella valutazione finale hanno pesato infine le dichiarazioni ambientali, il contenuto dichiarato di sale, zucchero e fibre, il Nutri-Score, eventuali carenze nelle dichiarazioni e le informazioni nutrizionali e sanitarie, così come l’imballaggio, analizzato per rilevare l’eventuale presenza di PVC/PVDC/composti clorurati.

I risultati

Dei 48 fiocchi per la colazione testati, solo 23 hanno ottenuto il massimo dei voti, mentre 9 sono stati “bocciati” dal test a causa della presenza di ingredienti indesiderati. Cosa è stato trovato? Gli esperti tedeschi segnalano in alcuni prodotti tracce di acrilammide, componenti di olio minerale e residui di pesticidi.

Come ricorda Öko-test, è durante il processo di tostatura dei cereali che può formarsi acrilammide, una sostanza nociva. Temperature superiori a 120 gradi favoriscono la sua formazione, con un aumento significativo a partire da circa 175 gradi. Sorprendentemente, molti produttori tostano i cereali a temperature comprese tra 270 e 290 gradi, contribuendo così alla presenza di questa sostanza nei loro prodotti.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) classifica l’acrilammide come potenziale cancerogeno, motivo per cui la Commissione Europea ha sviluppato linee guida per ridurne i livelli negli alimenti. Tuttavia, queste linee guida non sono vincolanti e possono variare a seconda del tipo di cereale presente nei fiocchi.

Come scrivono gli esperti tedeschi, il test si è basato:

sulle linee guida per i cereali da colazione a base di cereali integrali o mais, avena, farro, orzo o riso. La linea guida per i cereali integrali è meno rigorosa. Permette un contenuto di acrilammide doppio perché la buccia che viene lavorata nei cereali integrali contiene asparagina e quindi si può produrre più acrilammide. Per i fiocchi a base di miglio bruno o grano saraceno utilizziamo anche la linea guida meno rigorosa per i cereali integrali secondo la CVUA di Stoccarda, perché per questi cereali non esiste ancora una linea guida corrispondente. Otto prodotti superano di oltre la metà i rispettivi valori indicativi, compresi i fiocchi a base di cereali integrali.

Oltre all’acrilammide, il test ha evidenziato anche la presenza di componenti di olio minerale e residui di glifosato in alcuni prodotti. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è stato classificato come “probabilmente cancerogeno” dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

I corn flakes migliori e peggiori

I prodotti migliori che ottengono “molto buono” sono tutte referenze tipiche del mercato tedesco ma segnaliamo che i cornflakes Crownfield di Lidl ottengono “buono”.

Tra i prodotti bocciati, invece, vi sono alcuni cereali per la colazione molto noti:

Kellogg’s Special K Classic

Nesté Fitness Original

Schär gluten free cereal

Schär gluten free corn flakes

oltre ad altre marche tipiche del mercato tedesco.

I Cornflakes Kellogg’s strappano invece una sufficienza.

Fonte: Öko-test

