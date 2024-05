Carne coltivata: arriva per la prima volta al supermercato, ma solo in questo Paese (e non è proprio quello che ti aspetti)

In un supermercato di Singapore è arrivato un nuovo prodotto a base di carne coltivata di pollo (sia pure in minima percentuale). Un primo passo ma siamo ancora lontani dal far diventare questo tipo di carne un'opzione non troppo costosa e accessibile a tutti

Per la prima volta nella storia è possibile acquistare carne coltivata al supermercato. Dove? Da Huber’s Butchery, uno dei principali produttori e fornitori di prodotti a base di carne di Singapore.

Il nuovo prodotto è realizzato dall’azienda Good Meat ed è da qualche giorno disponibile per l’acquisto nella sezione di generi alimentari surgelati. Come hanno fatto sapere i produttori, è stato sviluppato per soddisfare la forte domanda di carne coltivata a Singapore e per creare opportunità affinché le persone possano provarla nel comfort delle proprie case.

Ma di che carne si tratta?

Come si legge sul sito di Good Meet, parliamo di un pollo tagliuzzato ma, attenzione, non è esattamente quello che ci aspettiamo. Di carne, infatti, ce n’è veramente poca. Come si legge sul sito di Good Meat:

Questo delizioso pollo tagliuzzato è preparato con il 3% di carne coltivata in combinazione con ingredienti di origine vegetale.

I produttori sono convinti che questa piccola percentuale basti a rendere il nuovo prodotto gustoso come il pollo ma è evidente che, contenendo solo il 3% di carne coltivata, si tratta solo di un primo passo verso un obiettivo diverso. Del resto, già da tempo si parla delle sfide che le aziende che producono carne coltivata devono affrontare in termini tecnologici ma anche finanziari.

In questo caso, il prodotto a base di pollo coltivato riesce a mantenere un prezzo abbastanza accessibile per i consumatori (circa 7,20 dollari di Singapore per una confezione da 120 grammi, poco meno di cinque euro) ma solo perché la carne è in quantitativo minimo.

Good Meat sembra comunque molto soddisfatta del risultato raggiunto. Come ha dichiarato Josh Tetrick, co-fondatore e CEO di Eat Just, la società madre di GOOD Meat:

Questo è un giorno storico per la nostra azienda, per l’industria della carne coltivata e per i singaporiani che vogliono provare GOOD Meat. Prima di oggi, la carne coltivata non era mai stata disponibile nei negozi al dettaglio per essere acquistata dalla gente comune, e ora lo è. Quest’anno venderemo più porzioni di pollo coltivato rispetto a qualsiasi anno precedente. Allo stesso tempo, sappiamo che c’è ancora molto lavoro da fare per dimostrare che la carne coltivata può essere prodotta su larga scala e restiamo concentrati su questo obiettivo.

Nonostante gli sforzi e i passi avanti, però, sembra ci sia ancora da aspettare prima di vedere una produzione di carne coltivata su larga scala e accessibile a tutti.

Alcuni Paesi, poi, tra cui l’Italia, osteggiano fortemente questo tipo di produzioni. Recentemente anche la Florida ha vietato la carne coltivata.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Good Meat

Ti potrebbe interessare anche: