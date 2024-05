Nutella vegana: Ferrero conferma l’arrivo in tutti i supermercati italiani, ecco quando

Dopo mesi di indiscrezioni, è arrivato l'annuncio ufficiale: Ferrero lancerà la sua Nutella plant based (vegana). Si troverà in tutti i supermercati italiani vicino alla versione classica che contiene latte

Si parla ormai dai mesi della nascita di una nuova versione della Nutella, la crema spalmabile alla nocciola più famosa al mondo. Il nuovo prodotto è particolarmente atteso da vegani e intolleranti al latte, si tratta infatti di una Nutella 100% vegetale.

Durante l’evento “Linkontro” a Cagliari, che riunisce i leader delle grandi aziende di largo consumo, Ferrero ha confermato ufficialmente le voci che circolavano già da tempo: arriverà in tutti i supermercati la Nutella priva di ingredienti di origine animale.

La nuova versione della celebre crema spalmabile, attualmente in fase di sviluppo, non andrà ovviamente a sostituire l’originale, ma si affiancherà ad essa. L’attuale ricetta della Nutella contiene latte scremato in polvere, la versione vegana eliminerà invece completamente questo componente, rendendo il prodotto adatto anche a chi segue una dieta vegana o soffre di intolleranze al lattosio.

Con questa mossa, Ferrero dimostra l’interesse ad abbracciare nuove tendenze alimentari e a voler ampliare il proprio pubblico di consumatori.

Come già dicevamo, la nuova Nutella è stata annunciata in anteprima durante un evento organizzato in Sardegna ma quando si troverà effettivamente al supermercato?

Nutella vegana, quando si troverà al supermercato

Secondo quanto annunciato, la nuova Nutella plant based sarà disponibile nei supermercati italiani a partire dall’autunno di quest’anno.

Come ha dichiarato l’azienda al quotidiano La Nuova Sardegna:

Sfruttando lo spirito innovativo e l’esperienza decennale dei nostri marchi globali, ci stiamo ora preparando a lanciare Nutella plant-based a partire dall’autunno 2024.

Non si conoscono ancora nel dettaglio gli ingredienti della nuova Nutella ma abbiamo provato ad ipotizzare i cambiamenti in un precedente articolo: Tutti pazzi per la Nutella vegana, ma cosa contiene davvero la nuova ricetta?

