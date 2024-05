Questi sono i tre piatti più buoni del mondo secondo la nuova classifica TasteAtlas (e nessuno è italiano!)

L'Italia non conquista il podio nella classifica dedicata ai piatti più buoni del mondo, ma si ferma al quarto posto con l'eccellenza della pizza napoletana

Pubblicata la classifica di TasteAtlas che incorona il miglior piatto del mondo secondo i consumatori. Delusione per la nostra cucina, apprezzatissima dentro e fuori dai confini nazionali, che non conquista il podio ma si ferma al quarto posto.

La classifica dei “Best Dishes”

Il portale TasteAtlas è un vero e proprio atlante del gusto che mappa le esperienze culinarie di tutto il mondo. Al suo interno, una miriade di ricette autentiche, recensioni di critici gastronomici e articoli di approfondimento su ingredienti e piatti tipici, accompagnano gli utenti in un viaggio virtuale alla scoperta delle tradizioni culinarie più disparate.

Ma il vero punto di forza di TasteAtlas è il suo sistema di classifiche, basato sulle recensioni degli utenti provenienti da ogni angolo del pianeta.

Ogni piatto, ristorante o prodotto viene votato e recensito dagli appassionati di gastronomia, creando un database unico e in continua evoluzione che permette di stilare graduatorie sempre aggiornate.

La classifica dei “Best Dishes”, che incorona i migliori piatti al mondo ogni due anni, è il risultato di un’attenta analisi di milioni di recensioni.

Ogni voto viene ponderato in base a diversi fattori, come la provenienza dell’utente, la sua esperienza culinaria e la coerenza delle sue recensioni.

Vengono inoltre presi in considerazione altri parametri, come il numero di recensioni ricevute da un piatto e la sua popolarità in diverse regioni del mondo.

Il risultato è una classifica che, pur non potendo essere mai completamente oggettiva, offre un’indicazione preziosa sui gusti globali e sulle tendenze del momento nel panorama gastronomico internazionale.

Il podio

Ma quali sono i tre piatti migliori al mondo secondo TasteAtlas? Ci addolora dirlo, ma nessuno dei tre piatti presenti sul podio è tipico dell’arte culinaria italiana.

Il gradino più alto del podio è occupato dalla Picanha, un taglio pregiato di manzo proveniente dal Brasile, protagonista del churrasco, la tipica grigliata locale.

Si tratta di un taglio particolarmente tenero e saporito, caratterizzato da una spessa fascia di grasso che durante la cottura contribuisce a donare alla carne succosità e un gusto intenso.

Segue nella classifica il Roti Canai, piatto tipico della Malesia che consiste in una focaccia croccante all’esterno e morbida all’interno.

Per prepararla e ottenere questo gioco di consistenze e texture diverse, l’impasto ricco di grassi viene ripetutamente piegato e stirato per creare strati sottili e poi fritto fino a doratura.

Completa il podio il Phat Kaphrao tailandese, un’esplosione di sapori che combina carne o frutti di mare con spezie, servita con riso e uova fritte.

Il segreto del Phat Kaphrao sta nel basilico sacro thailandese, una varietà unica che regala un aroma pungente e fresco.

L’Italia si ferma “solo” al quarto posto, rappresentata da un’icona indiscussa della nostra cucina: la pizza napoletana.

I piatti italiani in classifica

Oltre alla pizza napoletana che conquista il quarto posto, nelle prime venti posizioni troviamo anche le pappardelle al ragù di cinghiale (undicesimo posto). A seguire, inoltre:

focaccia di Recco con il formaggio (31° posto)

pesto alla genovese (35° posto)

parmigiana alla napoletana (51° posto)

tagliatelle al ragù alla bolognese (54° posto)

linguine allo scoglio (56° posto)

pasta alla carbonara (59° posto)

ragù alla bolognese (61° posto)

lasagne alla bolognese (68° posto)

risotto ai funghi porcini (74° posto)

bistecca alla fiorentina (96° posto).

Fonte: TasteAtlas

