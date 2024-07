Maxibon cerca assaggiatori di gelati per un giorno pagati 1000 euro (ma non tutto è come sembra)

Essere pagati 1000 euro per assaggiare gelati, sembra il sogno di tutti: un’offerta di lavoro che però cela una grande strategia di marketing

Maxibon ha lanciato un’iniziativa originale per celebrare il suo 35° anniversario: un’offerta di lavoro per un solo giorno che promette una retribuzione di mille euro. Grazie alla collaborazione con InfoJobs, è stato pubblicato un annuncio di lavoro che ha attirato l’attenzione dei più golosi: la possibilità di diventare “assaggiatore di gelato” per una giornata.

L’offerta è semplice: chiunque può candidarsi, senza necessità di qualifiche specifiche, titoli di studio o esperienza, per un’opportunità di guadagnare mille euro in un giorno assaggiando gelati. Le caratteristiche richieste includono essere una persona divertente, autentica, curiosa, appassionata di social media e, naturalmente, amante dei gelati Maxibon.

Chi sente di avere questi requisiti, può presentare la propria candidatura direttamente sulla piattaforma InfoJobs, che si occupa di selezionare le domande di lavoro. La data dell’assaggio è fissata per il 31 luglio 2024, mentre la location resta un mistero.

Altro che lavoro, è un’ottima trovata pubblicitaria

La persona selezionata avrà l’opportunità di partecipare a una degustazione guidata da un professionista del team di Maxibon, scoprendo i retroscena del famoso gelato a forma di sandwich. L’annuncio recita così:

Durerà un giorno ed è migliore di qualsiasi cosa tu abbia mai immaginato o sognato. Farai invidia a tutti. Preparati a rimanere stupito da ciò che è incluso: €1,000 per una giornata fantastica, viaggio di andata e ritorno da casa tua (ovunque tu sia) verso un posto davvero speciale, un fantastico kit. Puoi chiedere di più? Assolutamente no. Smettila di strofinarti gli occhi e candidati all’offerta.

Insomma, quale occasione migliore per i golosi. E se a ciò aggiungiamo l’idea di guadagnare mille euro in un solo giorno, questa iniziativa è certamente allettante per molti e attirerà molte candidature. Tuttavia attenzione perché non si tratta di una tradizionale ricerca di personale, ma più di una trovata pubblicitaria ben riuscita che ha già generato un notevole passaparola, aumentando la visibilità del marchio. L’azienda ha in programma investimenti per 30 milioni di euro nel mercato italiano e punta a consolidare la propria posizione, anche attraverso iniziative di questo tipo.

Fonte: InfoJobs

