Sei appassionato di tiramisù? Qui si cercano assaggiatori (ti spiego come candidarti)

Servono i concorrenti sì, ma servono anche gli assaggiatori alla Tiramisù World Cup: ecco come candidarsi per far parte della giuria che decreterà il miglior tiramisù

La Tiramisù World Cup di Treviso è una delle competizioni più attese dagli appassionati di questo celebre dolce italiano. Quest’anno, dal 10 al 13 ottobre 2024, la città di Treviso ospiterà la competizione che vedrà sfidarsi 240 concorrenti in due categorie: la ricetta originale e quella creativa.

L’evento, ideato da Francesco Redi nel 2017, attira amanti del tiramisù da tutto il mondo, pronti a mettere alla prova le loro abilità culinarie e a confrontarsi con altrettanti talenti amatoriali. La ricetta originale prevede l’uso di soli sei ingredienti: uova, zucchero, mascarpone, biscotti savoiardi, caffè e cacao.

Nella categoria creativa, invece, è possibile aggiungere fino a tre ingredienti extra e sostituire il biscotto, dando spazio a interpretazioni personali e innovative del dolce tradizionale. La competizione non è aperta ai professionisti della ristorazione, ma solo ai cuochi amatoriali, garantendo così un campo di gioco equo e aperto a tutti gli appassionati.

Prima c’è un test online da superare

Una parte fondamentale del processo di selezione è la giuria popolare. Saranno i 100 giudici ad assegnare i punteggi ai 240 iscritti suddivisi in gruppi di massimo 10 persone in base alla categoria. A vincere, ovviamente, saranno i concorrenti che totalizzeranno il punteggio più alto del proprio gruppo.

Ed è proprio qui che ti vogliamo, se sei un appassionato di questo dolce, è l’occasione che fa per te per fare una vera e propria scorpacciata. Per diventare giudice, i candidati devono superare un test online che verifica la loro conoscenza del regolamento di gara, della storia del tiramisù e delle situazioni che potrebbero incontrare durante le eliminatorie. I giudici avranno, chiaramente, il compito di assaggiare e valutare i tiramisù dei concorrenti.

I criteri di valutazione approvati dall’Accademia della Cucina Italiana sono cinque: esecuzione tecnica, presentazione estetica, intensità gustativa, equilibrio del piatto, e sapidità e armonia. L’esecuzione tecnica valuta la pulizia del piano di lavoro e l’organizzazione, la presentazione estetica si concentra sull’impiattamento e le decorazioni, l’intensità gustativa misura la forza e la permanenza dei sapori, l’equilibrio del piatto riguarda la proporzione tra gli ingredienti, e infine, la sapidità e armonia considerano la giusta dosatura degli ingredienti.

Insomma, la Tiramisù World Cup offre una doppia opportunità: da una parte agli amatori di mettere alla prova le proprie capacità e dall’altra ai giudici di giudici entrare a pieno titolo in questa esperienza culinaria straordinaria. Pronto a vivere un’avventura all’insegna del tiramisù?

Fonte: TWC

