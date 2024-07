Hai mai visto un uovo tondo? Questa gallina lo ha deposto e ora è all’asta su eBay (è rarissimo)

Gina ha deposto un uovo perfettamente tondo e la famiglia Lazzarotto ha deciso di metterlo all’asta su eBay, sperando di poter ottenere una cifra ragguardevole

Un uovo perfettamente tondo è stato deposto da una gallina a Bassano del Grappa, un evento eccezionalmente raro che si verifica una volta su un miliardo. La gallina responsabile di questo straordinario avvenimento è “Gina“, di proprietà dei signori Lazzarotto.

Inizialmente i proprietari non si erano accorti della particolarità dell’uovo, scambiandolo per uno dei tanti deposti. La scoperta è avvenuta quando la figlia della coppia, mentre preparava delle uova sode, ha notato l’insolita forma sferica.

Curiosa, la giovane ha fatto ricerche su internet e ha scoperto che tali uova sono solitamente senza tuorlo o con un tuorlo malformato. L’ultimo caso noto si era verificato a Melbourne, in Australia, un anno prima, e in Italia un evento simile era stato registrato nel 2022 a Bettona, in provincia di Perugia.

Non è escluso che l’uovo possa raggiungere cifre esorbitanti

Data l’estrema rarità e il valore collezionistico di un uovo rotondo, la famiglia Lazzarotto ha deciso di mettere all’asta il prezioso manufatto su eBay, con una base d’asta di 60 euro. La figlia, Diletta, spera di ottenere una cifra significativa, in parte per riparare la sua auto e in parte per sostenere l’organizzazione no profit per cui lavora, Medici per la Pace.

In un post su Instagram, Diletta ha scherzato sull’esito dell’asta, chiedendo ai suoi follower se riuscirà a diventare ricca o se l’uovo andrà a male insieme alle sue speranze. L’asta su eBay ha infatti attirato l’attenzione di collezionisti e curiosi e non è escluso che l’uovo tondo possa raggiungere cifre esorbitanti. Un precedente uovo rotondo è stato venduto a 1.400 dollari.

Il motivo per cui le uova non sono generalmente rotonde risiede nell’evoluzione. La forma affusolata delle uova impedisce loro di rotolare fuori dal nido e rompersi, proteggendo così i pulcini al loro interno. Questa forma consente anche alle uova di stare vicine nel nido, mantenendo il calore, e facilita il transito attraverso l’ovidotto delle galline.

Fonte: eBay

