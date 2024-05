Sapevi che le banane sono bacche mentre le fragole no? (E ti spiego perché)

Nell’affascinante mondo della natura non tutto è come sembra. Nonostante l’aspetto, frutti che sembrano bacche come fragole e lamponi non lo sono, mentre lo sono banane, pomodori, melanzane, kiwi e peperoni

La natura ci riserva spesso sorprese e sfide quando si tratta di classificare gli alimenti che ci offre. Tra le questioni più dibattute nel mondo botanico c’è il pomodoro: è un frutto o una verdura? Ma c’è un altro interrogativo meno noto ma altrettanto intrigante che riguarda le banane. Sorprendentemente, infatti, le banane appartengono alla categoria delle bacche.

La distinzione tra frutta e verdura è generalmente basata sullo sviluppo dell’ovaio delle piante da fiore. I frutti derivano dall’ovaio, mentre la definizione di verdure è più complicata visto che si tratta di qualsiasi parte della pianta che non è considerata un frutto.

Tra i frutti, esistono varie sottocategorie ci sono sottocategorie che comprendono gli agrumi, i frutti a nocciolo, le pomacee (mele, pere), le drupe (pesche e albicocche) e le bacche. Le differenze tra queste sottocategorie dipendono da quale parte del fiore e dell’ovario della pianta ha prodotto la buccia, la polpa e i semi del frutto in questione.

Anche pomodori, melanzane, kiwi e peperoni sono bacche

Oggi ci concentriamo, come avrete capito, sulle bacche. Ma cosa rende una bacca diversa dagli altri frutti? Una bacca è definita come un frutto carnoso prodotto da un’unica ovaia e presenta tre strati di polpa: l’esocarpo (la buccia esterna), il mesocarpo (la polpa centrale) e l’endocarpo (la parte interna contenente i semi).

Tutti questi strati li ha proprio la banana: buccia gialla, polpa bianca e semi. Le bacche, poi, devono avere due o più semi e il loro frutto deve svilupparsi da un fiore con un solo ovario. Ed ecco che anche in questo caso la banana soddisfa queste condizioni.

E qui arriviamo alla seconda stranezza di oggi: se le banane rientrano nella categoria delle bacche, fragole e lamponi – che potremmo più aspettarci lo siano – in realtà non lo sono. Tutti questi frutti comunemente considerati bacche, non c’entrano nulla con esse.

Le fragole sono “frutti accessori”, cioè la polpa che circonda il seme non proviene dagli ovari della pianta, ma dal ricettacolo degli ovari. I lamponi, dal canto loro, non sono veri e propri frutti di bosco. Inoltre altri alimenti come pomodori, melanzane, kiwi e peperoni sono anch’essi classificati come bacche con nostro grande stupore. Le arance, invece, sono un tipo specifico di bacca chiamata esperidio, grazie alla struttura segmentata della loro polpa.

Questa distinzione botanica può sembrare sorprendente, ma evidenzia la complessità della natura e delle sue classificazioni. Le banane, nonostante la loro apparenza, sono considerate bacche, mentre altri frutti come fragole e lamponi non rientrano in questa categoria. Questo ci ricorda quanto sia importante approfondire la conoscenza della natura che ci circonda e le sue infinite sfaccettature.

