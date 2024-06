Sapevi che per andare sulla ISS devi superare un rigoroso test su come fare pipì e cacca nello spazio? Lo spiega un ex astronauta della Nasa

Per diventare un vero astronauta è necessario seguire un duro addestramento e, perché venga approvata la partenza, è necessario che i candidati superino una serie di esami. Tra questi, un rigoroso test su come fare pipì e cacca nello spazio. Lo ha rivelato José Moreno Hernández, ex astronauta della Nasa

L’astronauta è un mestiere duro che necessita un grande allenamento fisico e psichico. Ma, accanto agli esami di resistenza allo stress, simulazioni di vita in assenza di gravità e approfonditi test sull’utilizzo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) esiste un modulo meno conosciuto, quello di cacca e pipì nello spazio. Lo spiega José Moreno Hernández, ex astronauta della Nasa.

In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al portale britannico Metro.co.uk, Hernández, che ha preso parte alla 30-esima missione dell’ISS, ha rivelato che, perché sia approvata la partenza, i candidati devono superare anche un test su come liberarsi dei propri escrementi nello spazio, dove manca la gravità.

Liberarsi dell’urina nello spazio è in realtà piuttosto semplice, perché è sufficiente incanalarla in un sistema di tubi flessibili che utilizza una pompa a vuoto per creare gravità artificiale. Ma le feci possono davvero essere un problema, perché gli astronauti non possono utilizzare una toilette di dimensioni normali, in quanto questa avrebbe bisogno di un motore troppo grande per creare gravità artificiale, e la Nasa mira sempre a ridurre dimensioni e peso.

Il sedile del water è quindi molto ristretto e c’è davvero poco spazio per le nostre feci. E quindi sì, bisogna avere una discreta “mira”. Per la quale è richiesto un severo addestramento e un altrettanto rigoroso test prima che il candidato possa davvero partire per una missione spaziale.

Ci vuole un po’ per abituarsi – spiega Hernández – e gli astronauti devono esercitarsi prima di andare nello spazio. E non sto scherzando, c’è una lezione: prendiamo il vasino e seguiamo un corso su come andare in bagno

Gli astronauti hanno un bagno con tecnologia molto avanzata sulla ISS, che costa ben 23 milioni di dollari. Ma per arrivare lì i requisiti sono tanti e tutti gli astronauti devono comunque superare il test della cacca.

