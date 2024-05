Truffa dei fiori: attenzione all’inaspettato regalo floreale che fa ottenere finanziamenti mai richiesti

Compleanno in vista? Attenzione a sorprese con piante e mazzi di fiori con un metodo molto sospetto di conferma di avvenuta consegna. La chiamano "truffa dei fiori" e in diversi Paesi ha fatto già molte vittime. Ecco di che si tratta

I malintenzionati ne sanno una più del diavolo e studiano a tavolino ogni mossa utile a derubare il prossimo, che sia virtualmente oppure di persona. Alcune di queste losche tecniche sono carta conosciuta, pensiamo alla truffa dello specchietto, altre un po’ meno.

C’è una truffa bizzarra che sta circolando in alcuni Paesi come in Brasile e diversi casi sono stati segnalati nel corso degli anni. La chiamano la “truffa dei fiori” perché è proprio attraverso i fiori che avviene il primo approccio.

Ricade spessissimo nel giorno del compleanno della vittima, a cui si risale tramite i social, ma la messa in scena non si lascia sfuggire anche occasioni come San Valentino. Funziona così, una figura bussa al campanello presentandosi con un mazzo di fiori da consegnare.

Sono per chi abita lì, che festeggiando il proprio compleanno solitamente non sospetta nulla. La figura chiede allora una conferma del dono ricevuto attraverso una fotografia. È lì che dobbiamo farci già due domande.

La fotografia personale viene utilizzata come autorizzazione digitale per finanziamenti attraverso il riconoscimento facciale. Ci si ritrova così con prestiti e debiti senza nemmeno rendersene conto.

A San Paolo, Brasile, 3 persone sono state già truffate in questo modo. La polizia ha avviato un’indagine, allertando la popolazione e raccomandando la massima prudenza nel rilasciare informazioni personale e fotografie del volto.

Un bel mazzo di fiori può nascondere una brutta sorpresa. La stessa strategia è stata utilizzata anche in Italia per introdursi in appartamenti o squadrarli prima di effettuare il colpo. Occhi aperti!

