Sciopero generale l’11 aprile, chi si ferma e le fasce orarie garantite

Per domani giovedì 11 aprile Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale per tre ragioni: zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale, un nuovo modello sociale di fare impresa. I treni si fermerano dalle 9 alle 13, mentre per i mezzi pubblici le fasce variano in ogni città

Sarà sciopero di 4 ore domani 11 aprile per tutti i settori privati e di 8 ore per quelli edili. Uno sciopero che arriva all’indomani di un’altra grave tragedia sul lavoro, quella della centrale elettrica di Suviana.

Proprio in Emilia Romagna, lo sciopero di quattro ore diventa di otto in tutti i settori, pubblici e privati, della Regione con manifestazione a Bologna.

Cgil e Uil hanno proclamato lo sciopero generale proprio per chiedere interventi più incisivi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo di ridurre a zero le morti sul lavoro che nei primi mesi del 2024 sono già arrivate a circa 200.

Altre istanze presentate riguardano la riforma fiscale, che combatta l’evasione invece di introdurre nuove sanatorie, tassi gli extraprofitti delle grandi aziende e che riduca la pressione fiscale sui pensionati.

Fasce orarie garantite dei treni

Il personale di Trenitalia, Trenord e Italo aderirà allo sciopero generale dalle 9 alle 13 dell’11 aprile, garantendo le corse in partenza nella fascia oraria dalle 6 alle 9, comprese quelle che hanno orario di arrivo nella destinazione finale entro le 10. Solo in Campania, il personale Trenitalia sciopererà anche il 12 aprile, dalle 9 alle 17.

Per il trasporto pubblico locale, invece, modalità e orari di sciopero saranno diversi a seconda della città e dell’azienda di trasporti. A Torino, il personale Gtt si fermerà dalle 18 alle 22, a Milano il personale Atm dalle 20 alle mezzanotte. La funicolare Como-Brunate si fermerà dalle 19.30 alle 22.30, mentre le linee Autoguidovie 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431 e 433 saranno garantite dalle 5.30 alle 18.

A Genova, il personale dell’Amt incrocerà le braccia dalle 13 alle 17. A Bologna e nelle altre città dell’Emilia Romagna gestite da Tper lo sciopero si svolgerà dalle 13 alle 16.30, anche per il servizio di collegamento tra Bologna e l’aeroporto Marconi, Marconi Express. A Firenze e nelle altre città della Toscana gestite da Autolinee toscane il servizio si interromperà dalle 18 alle 22.

A Roma, la rete Atac e della rete Roma Tpi bloccata dalle 20 a mezzanotte. A Napoli il personale Anm sarà fermo dalle 9 alle 13, con le ultime partenze che verranno effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprenderanno 30 minuti dopo lo sciopero.

