Rider ha un infarto in strada a Napoli, addetto alle pulizie gli salva la vita: “non sono un eroe”

Raffaele non ci ha pensato due volte ad accorrere e praticare il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca quando ha visto l’addetto alle consegne a terra

La storia di Raffaele Coppola, il trentacinquenne napoletano che ha salvato la vita di un rider colpito da un arresto cardiaco, è un esempio di grande altruismo e prontezza d’animo. Mentre svolgeva le sue mansioni di addetto alle pulizie in un condominio della Riviera di Chiaia, Raffaele si è trovato improvvisamente di fronte a una situazione critica: un rider, colpito da un malore, è caduto a terra dopo aver barcollato sul suo motorino.

Senza esitazione, Raffaele è prontamente intervenuto, applicando le tecniche di primo soccorso. Ha praticato un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, mantenendo il sangue in circolazione e fornendo ossigeno al cervello del rider colpito.

Questo intervento immediato, unito all’arrivo rapido dei sanitari del 118, ha fatto la differenza, impedendo il peggio e salvando la vita del rider. Nonostante l’eroismo dimostrato, Raffaele ha umilmente rifiutato l’etichetta di “eroe”, preferendo dedicare il lieto fine della vicenda ai suoi genitori.

Le tecniche apprese in un corso di primo soccorso

Tutta la vicenda è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del condominio in cui si vede il rider risalire sul proprio motorino e poi, improvvisamente, barcollare e finire a terra. A quel punto alcuni passanti urlano e, proprio richiamato da ciò, Raffaele accorre e gli pratica un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Il merito della sua prontezza di riflessi è anche dovuto al fatto che sapeva come muoversi avendo appreso le tecniche di primo soccorso durante un corso quando lavorava nella vigilanza non armata. Una grande mano gliel’ha però data anche il medico del 118 con cui è stato in contatto fino all’arrivo dell’ambulanza.

Una volta caricato sul mezzo di soccorso, Raffaele non ha più saputo nulla dello stato di salute dell’uomo, finché sono arrivati in portineria i familiari del rider per ringraziarlo del suo gesto confermandogli che stava bene. Per lui si è trattato di un momento di grandissima commozione e il suo gesto è diventato virale anche sui social dove Raffaele è stato sommerso dai complimenti di tutti.

