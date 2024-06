Questo splendido paesino, circondato dalle montagne, ti paga se vai a vivere lì (requisiti e come candidarsi) 

Ad Albinen si punta a contrastare il calo demografico, pagando le famiglie che si trasferiranno lì: 25.300 euro ogni adulto e 10.120 euro ogni bambino

Albinen, un incantevole paesino situato nelle Alpi svizzere, ospita meno di 250 residenti. Per contrastare il calo demografico, dal 2018 il piccolo comune ha lanciato un’iniziativa unica: offrire oltre 50.000 euro alle famiglie che si trasferiscono lì.

Situato nel cantone del Vallese, Albinen si trova a poco più di un’ora di auto dalla rinomata località sciistica di Verbier, offrendo paesaggi mozzafiato e un’atmosfera tranquilla. E, come detto, c’è un incentivo davvero notevole per fare le valigie.

Gli adulti sotto i 45 anni riceveranno infatti 25.000 franchi svizzeri (circa 25.300 euro) per trasferirsi ad Albinen, con un ulteriore somma di 10.000 franchi svizzeri (circa 10.120 euro) per ogni bambino. Questo programma è rivolto ai cittadini svizzeri e agli stranieri che possiedono un permesso di soggiorno C, ottenuto dopo aver vissuto in Svizzera per un certo periodo.

I requisiti per beneficiare di questo programma includono l’acquisto o la costruzione di una casa del valore minimo di 200.000 franchi svizzeri (circa 202.310 euro) e l’impegno a risiedere ad Albinen per almeno dieci anni. Questa iniziativa mira a rivitalizzare il villaggio e attrarre nuove famiglie che desiderano vivere in un ambiente sereno e naturale.

Un’idea nata dai giovani e appoggiata dalle autorità locali

Il progetto è nato dai giovani del villaggio, desiderosi di contrastare lo spopolamento e di infondere nuova vita nella comunità. Le autorità locali hanno appoggiato l’idea, riconoscendo l’importanza di attirare nuovi residenti per garantire la sostenibilità e la prosperità del villaggio.

Albinen offre un’opportunità unica per coloro che sono stanchi della frenesia cittadina e desiderano un cambio di vita. Le splendide montagne verdi in estate e innevate in inverno, insieme al cielo limpido, rendono questo villaggio un luogo ideale per chi cerca pace e tranquillità. La comunità accogliente e il sostegno economico del governo rendono il trasferimento ad Albinen una proposta allettante per le famiglie giovani.

Dal 2018, molti stranieri hanno colto l’opportunità di trasferirsi ad Albinen, contribuendo a fermare il calo demografico. L’obiettivo è che i nuovi residenti affittino inizialmente una casa e, successivamente, investano nel villaggio, rendendolo la loro casa permanente. La Svizzera offre così una soluzione innovativa per garantire la sopravvivenza e la crescita dei suoi piccoli villaggi di montagna, sulla scia di tante iniziative simili.

Fonte: Albinen

