Questo Paese ha reso punibile con 15 anni di carcere il matrimonio precoce (ma le spose bambine sono ancora tantissime)

La nuova legge della Sierra Leone rappresenta un’importante vittoria nella lotta contro i matrimoni precoci, ma c’è ancora molto da fare per eliminare completamente questa pratica a livello globale

In Sierra Leone, il matrimonio precoce è ora un reato punibile con almeno 15 anni di carcere e una multa di circa 3.700 euro. Questa nuova legge, firmata il 2 luglio 2024 dal presidente Julius Maada Bio, è stata promossa con forza dalla first lady Fatima Bio, che ha vissuto in prima persona il rischio di essere vittima di questo fenomeno.

La normativa prevede severe pene per chiunque sia coinvolto nel matrimonio di bambine e ragazze sotto i 18 anni, inclusi sposi, genitori, tutori e persino gli invitati alle nozze. I dati del ministero della Salute della Sierra Leone mostrano che un terzo delle ragazze si sposa prima dei 18 anni.

Secondo l’Unicef, nel 2017 c’erano circa 800.000 spose bambine nel Paese, metà delle quali con meno di 15 anni. I matrimoni precoci sono strettamente legati alle gravidanze adolescenziali, che spesso portano a complicazioni mediche e aumentano i tassi di mortalità materna.

Il fenomeno contribuisce anche ai tassi elevati di mortalità materna

Questa legge rappresenta un passo importante nella lotta contro una pratica che danneggia gravemente la vita delle bambine. Nonostante i progressi fatti negli ultimi anni, il matrimonio precoce rimane un problema diffuso in molte parti del mondo.

In base a quanto emerge dai dati dell’Unicef, ci sono attualmente 640 milioni di bambine vittime di matrimoni precoci a livello globale. In paesi come il Niger e la Repubblica Centrafricana, rispettivamente il 76% e il 68% delle donne si sono sposate prima dei 15 anni. Anche in Asia meridionale, il fenomeno è allarmante, con il 52% delle donne in Bangladesh e il 47% in India che si sono sposate prima dei 18 anni.

La first lady Fatima Bio ha sottolineato l’importanza di questa legge, affermando che il matrimonio precoce non solo viola i diritti delle bambine, ma contribuisce anche ai tassi elevati di mortalità materna nel Paese perché il loro corpo non è pronto alla gravidanza.

