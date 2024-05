Padova raduna 70 centenari: è record del mondo (e il più anziano ha 106 anni)

Nuovo Guinness World Record per la città di Padova: 70 over 100 riuniti insieme per battere il primato ottenuto da Brisbane con 46 partecipanti

Il 4 maggio 2024 è stata una giornata memorabile per Padova e il Veneto, poiché è stata ufficialmente battuta una straordinaria impresa: il record mondiale di centenari riuniti contemporaneamente nello stesso luogo.

Il precedente primato, detenuto da Brisbane in Australia con 46 partecipanti, è stato superato con il coinvolgimento di ben 70 over 100, riuniti al Palazzo dello Sport della Civitas vitae. L’evento è stato organizzato dal “Club Over 100-ricomincio da zero” e ha visto la partecipazione di 180 enti, 175 comuni e 4 province venete.

La cerimonia è stata resa ancora più speciale dalla presenza del giudice del Guinness World Records, Lorenzo Veltri, che ha certificato l’impresa alle 12:30 in punto. Demolito il precedente record detenuto da Brisbane, il nuovo primato è stato festeggiato con grande entusiasmo e orgoglio da parte di tutti i partecipanti e degli organizzatori.

C’erano 55 donne e 15 uomini

Tra i partecipanti, il nonno più longevo è stato Luigi Zanon, un trevigiano di 106 anni, affettuosamente conosciuto come “Franco”, accompagnato dalla moglie Maria Carmen Trevisiol, 99 anni, soprannominata “Francesca”. La loro storia è un esempio di vitalità e amore duraturo, che ha catturato l’attenzione dei media quando la coppia ha festeggiato insieme il traguardo straordinario di 200 anni di vita combinata.

Per quanto riguarda le donne, invece, la più anziana era Ada Trevisan con i suoi 104 anni. In totale c’erano 55 donne e 15 uomini che hanno preso parte al record. L’evento è stato arricchito dalle esperienze e dalle storie di vita dei partecipanti, come quelle di Vittorio Ometto, reduce da 30 mesi nei campi di concentramento nazisti durante la guerra. Queste testimonianze hanno reso la giornata ancora più significativa, celebrando non solo la longevità, ma anche la resilienza e la saggezza acquisite attraverso le esperienze di vita.

Inoltre durante la cerimonia è stata presentata una proposta di legge per piantare un albero per ogni centenario, allo scopo di celebrare la longevità e promuovere la solidarietà intergenerazionale. Questa iniziativa, sostenuta dalle istituzioni locali, mira a valorizzare il contributo prezioso degli anziani alla comunità e a promuovere un ambiente più verde e sostenibile.

🎉🏆🌳🧓Oggi a Padova ho partecipato all’iniziativa organizzata dall’Opera Immacolata Concezione Onlus che ormai da 16 anni… Posted by Antonio De Poli on Saturday, May 4, 2024

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Fondazione OIC Onlus

Ti potrebbe interessare anche: