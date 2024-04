Non solo Hygge: il concetto danese di “pyt” per allontanare stress e preoccupazioni e ricominciare

Dalla Danimarca un altro concetto ricco di significato per aiutarci a guardare le cose da un altro punto di vista: ecco il pyt scandinavo, una filosofia da cui trarre insegnamento

Senza nulla togliere alla Finlandia, il Paese più felice del mondo, anche la Danimarca ha moltissimo da insegnarci in fatto di stili di vita che migliorano il nostro umore. Pensiamo all’hygge, una filosofia racchiusa in una parola che ci mostra come cogliere la felicità e la gioia nel quotidiano.

Ma non esiste solo l’hygge. Quando lo stress ci attanaglia, c’è un altro concetto danese che ci viene incontro e ci aiuta ad allontanare le preoccupazioni. È il pyt. Il termine pyt è difficile da tradurre poiché significa di più di un semplice “non importa”.

È ciò che si dice per incoraggiare qualcuno che sta attraversando un momento buio, anche solo un istante, per incoraggiarlo a guardare le cose da un altro punto di vista. Pyt si usa per situazioni che non dovrebbero avere troppo peso, ma che lo stanno avendo.

Il pyt viene utilizzato in contesti differenti, dalla scuola, al lavoro, alle amicizie. Rafforza invece che indebolire perché ci insegna a non abbatterci e neanche a trarre conclusioni affrettate su ciò che ci sta accadendo attorno a noi.

Il concetto è un invito a cambiare prospettiva, a lasciare andare le frustrazioni, i cattivi pensieri che influenzano negativamente il nostro modo di pensare e a focalizzare l’attenzione su altro o su altre spiegazioni possibili di un determinato evento.

Non sorprende che il termine piaccia così tanto ai danesi al punto da eleggerlo nel 2018 come parola nazionale nella competizione lanciata dalla Danish Library Association. Il pyt è il segreto scandinavo per imparare a gestire lo stress, le delusioni, le paure.

