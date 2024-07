Mattel ridisegna Uno (e altri giochi) per renderli accessibili ai daltonici

Mattel ha deciso di rendere i suoi giochi più inclusivi per i daltonici, ridisegnandoli includendo modelli e simboli aggiuntivi per facilitare loro la fruizione

Mattel, uno dei principali produttori mondiali di giochi, ha annunciato un’imponente iniziativa volta a rendere i suoi giochi più inclusivi per le persone daltoniche. La decisione riguarda alcuni dei giochi più iconici come Uno, SOS Uistitì, Blokus, Skip-Bo e Fase 10, che verranno ridisegnati per includere modelli e simboli aggiuntivi che facilitano il gioco per chi ha difficoltà nella distinzione dei colori.

L’azienda ha collaborato strettamente con ColorADD, esperti nel campo della visione e fondatori di un linguaggio universale di identificazione del colore. Questa partnership ha permesso di sviluppare nuovi elementi di design, quali schemi, segnali tattili e simboli visivi, integrati nei giochi per rendere l’esperienza di gioco più accessibile e universale per tutti i giocatori, indipendentemente dalla percezione dei colori.

Questa iniziativa non si limita a una semplice adattazione estetica, ma rappresenta un passo significativo verso l’accessibilità inclusiva nel design dei prodotti. Mattel ha fissato l’obiettivo ambizioso di applicare queste modifiche all’80% dei suoi giochi entro la fine del 2024, con la prospettiva di raggiungere il 90% entro l’anno successivo.

I giochi saranno facilmente distinguibili anche dalla confezione

Secondo stime della Cleveland Clinic, circa 300 milioni di persone nel mondo sono affette da daltonismo, una condizione che rende difficile la distinzione tra alcuni colori. Questo rende cruciale per Mattel adattare i suoi giochi, che spesso richiedono la discriminazione cromatica, per garantire che siano accessibili a un vasto pubblico.

Ogni gioco che rispetterà gli standard di accessibilità per daltonici sarà contrassegnato con un badge distintivo sulla confezione esterna, fornendo ai consumatori un riferimento immediato sulla sua inclusività. Inoltre i fogli di istruzioni di ciascun gioco conterranno sezioni dedicate ai giocatori daltonici, offrendo chiavi visive e istruzioni dettagliate su come utilizzare gli indicatori tattili o le icone per determinare il colore.

Il processo di implementazione delle modifiche è già in corso, con i primi giochi accessibili che sono usciti da marzo 2024. In questo modo si spera di migliorare l’accessibilità dei giochi e di sensibilizzare sull’importanza di progettare prodotti inclusivi che possano essere apprezzati da tutti, indipendentemente dalle differenze individuali nella percezione visiva dei colori.

