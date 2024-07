Marianna a 93 anni corona il suo sogno: riesce a conseguire la licenza media (e ora vuole prendere il diploma)

A 93 anni Marianna pace è riuscita finalmente a prendere la licenza media, dopo aver dovuto interrompere gli studi per la Guerra e per dedicarsi alla famiglia

Marianna Pace, una donna di 93 anni originaria di Canosa di Puglia, ha realizzato un sogno di lunga data ottenendo la licenza media presso il Centro provinciale Istruzione degli Adulti (Cpia) di Benevento. La sua storia è una testimonianza di come non sia mai troppo tardi per perseguire i propri obiettivi, indipendentemente dall’età.

La vita di Marianna è stata segnata da molte sfide. Fin da giovane, si è distinta per il suo spirito studioso e la sua curiosità. Suo padre, consapevole delle sue potenzialità, le aveva promesso di farla proseguire negli studi. Tuttavia, l’inizio della Seconda Guerra Mondiale e le conseguenti difficoltà familiari interruppero bruscamente il suo percorso scolastico quando era ancora in quinta elementare.

Dopo il matrimonio e il trasferimento a Benevento nel 1950, Marianna si è dedicata alla famiglia, coltivando comunque la sua passione per lo studio e seguendo attentamente l’istruzione dei suoi figli. Ora, dopo ottant’anni, Marianna ha finalmente potuto coronare il suo sogno, ottenendo il “pezzo di carta” che tanto desiderava.

A settembre inizierà gli studi per il diploma di scuola superiore

L’esame si è svolto in un ambiente che, come lei stessa ha dichiarato, l’ha accolta con grande affetto e serenità. Questo risultato è per lei motivo di grande orgoglio e rappresenta una testimonianza della sua tenacia e della sua sete di conoscenza.

La dirigente scolastica del Cpia di Benevento, Antonella Gramazio, ha elogiato Marianna, definendola un prezioso punto di riferimento e una fonte di ispirazione per docenti e studenti. L’ha descritta come una figura di fascino, simpatia e raffinatezza, capace di relazionarsi e di esprimersi con un sorriso distintivo.

Ma Marianna non ha intenzione di fermarsi qui. Entusiasta per il traguardo raggiunto, ha già pianificato il prossimo passo: conseguire la Maturità. A settembre inizierà gli studi per il diploma di scuola superiore, sempre presso il Cpia di Benevento. La sua storia ci insegna che i sogni non hanno scadenza e che la passione per l’apprendimento può durare letteralmente tutta la vita.

Ultimo giorno di prove scritte degli esami conclusivi del Primo Livello- primoPeriodo didattico a.s. 2023/24.Sedi associate: Benevento, Montesarchio e Fragneto Posted by CPIA Benevento on Friday, June 14, 2024

