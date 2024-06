Margherita Hack: la vita e le scoperte della signora delle stelle

Quella di Margherita Hack è una storia straordinaria: la scienziata e divulgatrice fiorentina è stata, infatti, la prima donna italiana a dirigere un osservatorio astronomico. Una pioniera appassionata che è riuscita a far appasionare intere generazioni all'astrofisica.

Quest’anno la ‘Signora delle Stelle’ Margherita Hack avrebbe compiuto 102 anni. Professoressa, scrittrice, astrofisica, ma anche attivista: al di fuori del suo interesse nel campo dei satelliti e degli asteroidi, la signora Hack si è battuta per molte battaglie a favore dei diritti civili, della protezione degli animali e della parità di genere.

Era nata a Firenze il 12 giugno 1922 e aveva frequentato una facoltà umanistica all’università prima di rivolgere i suoi interessi al mondo della fisica. Negli anni ’60 si trasferì a Trieste, dove divenne non solo la prima donna ad avere una cattedra all’università cittadina, ma anche la prima donna a dirigere l’Osservatorio Astronomico di Trieste.

Grazie alla sua guida, l’Osservatorio passò dall’essere un centro di studio di provincia al diventare una delle istituzioni più rinomate al mondo. Questo portò Margherita Hack al riconoscimento internazionale nella comunità astronomica e a collaborazioni con importanti enti internazionale come la NASA e l’Agenzia Spaziale Europea.

Nella sua lunga vita spesa per la ricerca, Hack ha pubblicato dozzine di ricerche accademiche, numerosi libri di astronomia e ha anche fondato due riviste astronomiche. Inutile provare a contare tutti i premi e i riconoscimenti per la sua brillante carriera – uno dei tanti, forse il più importante, è stato l’asteroide che orbita fra Marte e Giove a lei dedicato nel 1995: 8558 Hack. Alla veneranda età di 90 anni, la presidenza della Repubblica del nostro paese le ha conferito l’importante titolo di Dama di Gran Croce.

Margherita Hack ha lasciato questa Terra, forse per raggiungere le sue amate stelle, il 29 giugno del 2013, pochi giorni dopo il suo 91esimo compleanno. Tuttavia, il segno che la sua intelligenza e il so carisma hanno lasciato sul nostro pianeta è indelebile e durerà per sempre.

