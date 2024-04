In questa impresa agricola sociale i ragazzi con disabilità cognitiva coltivano in modo biologico (e vengono assunti a tempo indeterminato)

Un progetto che coniuga l’agricoltura biologica e l’inclusività sociale, permettendo ai ragazzi con disabilità cognitiva di avere un lavoro remunerato in mezzo alla natura

Pappaluga Farm è molto più di un’impresa agricola: è un progetto che abbraccia l’agricoltura biologica e l’inclusività sociale. Situata a Gemonio, in provincia di Varese tra il Lago di Varese e il Lago Maggiore, questa azienda offre opportunità di lavoro a ragazzi con disabilità cognitiva, creando un ambiente in cui possono coltivare frutta e verdura seguendo principi biologici e biodinamici.

Il concetto fondamentale di Pappaluga è quello di “bioinclusività”, che si traduce nell’integrazione di ragazzi con disabilità cognitiva, intellettiva e relazionale nel mondo del lavoro agricolo biologico e biodinamico, seguendo i principi della permacultura.

Attualmente l’azienda ha assunto 15 ragazzi grazie alla collaborazione con diverse aziende e a un’interpretazione innovativa della legge 68/99 che riguarda l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Questo progetto si distingue per il suo approccio basato sull’adozione lavorativa a distanza, dove le aziende finanziano l’impresa agricola e adempiono così al loro obbligo di assunzione di persone disabili.

Niente fertilizzanti e pesticidi

La metodologia di lavoro di Pappaluga si basa sull’accompagnamento dei ragazzi nei primi giorni da parte di educatori dedicati, seguito da un tirocinio di tre mesi e infine dall’assunzione a tempo indeterminato. Il progetto, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia, è unico in Italia e mira a creare un modello replicabile in altre realtà.

L’approccio all’agricoltura è altrettanto innovativo: i prodotti vengono coltivati senza l’uso di fertilizzanti e pesticidi, promuovendo il benessere del terreno e la biodiversità. Il concetto di “coltivare l’acqua” è una delle pratiche adottate, che consiste nel favorire l’infiltrazione dell’acqua piovana nel suolo per alimentare le falde acquifere.

Oltre alla produzione agricola, Pappaluga ospita aziende interessate al team building e offre percorsi educativi per le scuole al fine di sensibilizzare sulla disabilità cognitiva e promuovere l’inclusione sociale. L’obiettivo è superare le barriere della diffidenza e dell’ignoranza, offrendo un ambiente accogliente e stimolante per tutti i partecipanti.

Pappaluga Farm è dunque un esempio eccellente di come sia possibile coniugare agricoltura sostenibile e inclusione sociale, dimostrando che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie capacità, possa contribuire in modo significativo alla società e al benessere comune.

