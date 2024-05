Svolta storica al Garrick Club di Londra per soli uomini: dopo 200 anni accetterà anche le donne

Il Garrick Club londinese ha votato per l’ammissione delle donne tra i suoi membri dopo essere stato riservato agli uomini dal 1831

Il Garrick Club di Londra, istituito nel lontano 1831 come luogo riservato agli uomini per promuovere le arti dello spettacolo che include tra l’altro Sting, Brian Cox, Mark Knopfler e Re Carlo III come membro onorario, ha finalmente raggiunto un punto di svolta dopo 193 anni di esclusività di genere.

Il recente voto favorevole all’ammissione delle donne come membri rappresenta non solo un cambiamento significativo nella storia del club, ma anche un importante passo avanti verso l’uguaglianza di genere e l’inclusione nel panorama sociale britannico.

Il voto storico, che ha visto il 60% dei 1.500 membri del club esprimersi a favore del cambiamento, ha posto fine a dispute decennali e ha segnato un momento di apertura e progresso. L’ammissione delle donne come membri a pieno titolo significa rompere con una tradizione radicata e abbracciare i valori fondamentali di equità, diversità e inclusione.

Le donne finora erano accolte ma solamente come ospiti e solo in un’ala del club, impedendo loro l’accesso alla sala in cui gli uomini si riunivano per fumare e bere. Già nel 2015 il 50,5% dei membri aveva votato a favore dell’inclusione delle donne, ma la percentuale non era stata sufficiente dato che era richiesta la maggioranza di due terzi dei votanti.

Un gesto dalla grande importanza

L’importanza di questo cambiamento risiede nel superamento di un sistema che privilegiava esclusivamente gli uomini e che rifletteva un’epoca passata in cui il potere e l’influenza erano riservati a una cerchia ristretta. L’apertura del Garrick Club alle donne rappresenta un messaggio forte e chiaro sul fatto che il progresso sociale e culturale richiede la partecipazione e la rappresentanza di tutti i membri della società, indipendentemente dal genere.

Inoltre questo passo avanti simboleggia una rottura con la mentalità elitaria e maschilista che ha caratterizzato molti club e istituzioni simili nel corso della storia. L’ammissione delle donne al Garrick Club apre le porte a una maggiore diversità di prospettive, esperienze e talenti, arricchendo così la comunità del club e contribuendo a promuovere un ambiente più inclusivo e aperto al dialogo.

Un cambiamento che va oltre i confini del Garrick Club stesso, poiché invia un messaggio più ampio alla società britannica e al mondo intero. Sottolinea l’essenzialità di superare le barriere di genere e di lavorare verso una società più equa e inclusiva per tutti in un’epoca in cui sempre più istituzioni e organizzazioni stanno riconsiderando le proprie politiche e pratiche per garantire una maggiore parità di opportunità.

Infine l’inclusione delle donne come membri del Garrick Club offre un’opportunità preziosa per rivedere e rinnovare le tradizioni e le pratiche del club in modo da rispecchiare meglio la società contemporanea e le sue esigenze. Ciò potrebbe portare a una maggiore apertura, innovazione e progresso all’interno del club stesso, oltre a ispirare altre istituzioni a seguire l’esempio e ad adottare politiche più inclusive e progressiste.

