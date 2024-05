I Boy Scout cambiano nome per includere le ragazze: negli USA si chiameranno “Scouting America”

Rivoluzione nei Boy Scout americani che dal 2025 diventeranno “Scouting America” dopo la decisione di includere anche le ragazze cinque anni fa

La decisione dei Boy Scouts of America di cambiare nome in Scouting America, che entrerà in vigore dall’8 febbraio 2025 (giorno dell’115° anniversario dell’organizzazione), rappresenta un importante passo a favore dell’inclusione.

Questo rebranding riflette l’impegno continuo dell’organizzazione ad accogliere e supportare ogni giovane in America, offrendo loro la possibilità di sperimentare i benefici dello scoutismo. L’accettazione delle ragazze nei programmi Cub Scouting e Scouts BSA, avvenuta cinque anni fa, ha segnato un momento significativo nella storia dello scoutismo americano, aprendo le porte a un numero sempre maggiore di partecipanti.

Attualmente, Scouting America serve oltre 176.000 ragazze e giovani donne in tutti i suoi programmi. Il presidente e amministratore delegato di Scouting America, Roger A. Krone, ha sottolineato che nonostante il cambiamento di nome, la missione dell’organizzazione rimane la stessa: preparare i giovani ad affrontare sfide etiche e morali, promuovendo i valori fondamentali dello scoutismo.

Scouting America si occupa di progetti di volontariato

Questa evoluzione rappresenta un importante passo avanti nell’assicurare che tutti si sentano i benvenuti nel mondo degli scout, creando un ambiente inclusivo. Scouting America si basa su oltre 114 anni di esperienza nell’aiutare i giovani americani a crescere e svilupparsi come individui, fornendo loro opportunità significative di apprendimento e crescita personale.

Attraverso attività educative e avventurose, lo scoutismo promuove la formazione del carattere, la leadership e il senso di responsabilità sociale, preparando i giovani a diventare cittadini attivi e consapevoli. L’organizzazione rimane un punto di riferimento per le comunità locali, con oltre 1 milione di giovani serviti da 477.000 volontari adulti dedicati nei consigli locali in tutto il paese.

Scouting America continua a svolgere un ruolo importante nel rafforzare le comunità attraverso progetti di volontariato e servizio, contribuendo al miglioramento della società nel suo complesso. Con il nuovo nome e la stessa missione, l’organizzazione si impegna a continuare a guidare e ispirare le generazioni future verso una vita di valore, integrità e impegno sociale.

Fonte: Boy Scout d’America

