Nasce a Firenze il primo condominio sociale per gli over 65 (con spazi comuni, ambulatorio e spesa a domicilio)

Un condominio sociale con spazi comuni e servizi per favorire la socializzazione dei propri ospiti over 65, nato dalla riqualificazione di un edificio in stato di degrado

L’inaugurazione del Villaggio Novoli-Senior Housing a Firenze rappresenta un passo significativo verso la creazione di soluzioni abitative e sociali mirate agli anziani autosufficienti. Questo complesso residenziale, composto da 37 appartamenti per persone over 65, offre non solo un tetto sopra la testa, ma anche spazi comuni e servizi personalizzati che favoriscono la socializzazione e il benessere degli inquilini.

La riqualificazione dell’edificio in via Baracca 48 che prima era al centro di degrado e illegalità è stata possibile grazie alla collaborazione tra diversi enti e organizzazioni. Questo progetto è il frutto di un lavoro congiunto che ha coinvolto anche il sostegno istituzionale, con la presenza alla cerimonia di inaugurazione di rappresentanti della Regione Toscana e del Comune di Firenze.

Il Villaggio Novoli non è solo un luogo di residenza, ma un vero e proprio condominio sociale. Gli spazi comuni e i servizi offerti all’interno del complesso permettono agli inquilini di partecipare ad attività ricreative, culturali e socio-sanitarie, promuovendo così un senso di comunità e solidarietà reciproca. Il tutto rigorosamente senza barriere architettoniche.

Cosa è incluso nel canone mensile

Per quanto riguarda i costi, gli appartamenti del Villaggio Novoli sono disponibili con contratti di affitto di 4+4 anni, con canoni mensili che variano da 1265 a 1470 euro a seconda della tipologia di appartamento (bilocali o trilocali).

Questo canone include l’affitto, gli oneri condominiali e servizi base ovvero ordinamento e gestione generale, servizio di coordinamento e assistenza alla persona, reperibilità notturna per emergenze, attività ricreative e socializzazione, manutenzioni ascensore, pulizia degli spazi comuni, mentre le utenze private come luce, acqua e internet non sono incluse.

L’obiettivo del Villaggio Novoli è di rispondere ai bisogni legati all’invecchiamento demografico. Attraverso il recupero di un immobile prima occupato si dà una risposta sociale e abitativa importante ai cittadini autosufficienti over 65 che spesso vivono soli.

Il Villaggio Novoli rappresenta dunque un esempio di come sia possibile rispondere in modo efficace alle necessità abitative e sociali degli anziani, offrendo loro un ambiente sicuro, confortevole e inclusivo. Questo progetto dimostra che l’integrazione tra pubblico e privato può portare a soluzioni innovative e rispondere alle esigenze della comunità.

Fonte: Villaggio Novoli

