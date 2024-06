Chetna Gala Sinha ha aperto la prima banca cooperativa per donne povere (e non alfabetizzate) dell’India

Chetna Gala Sinha ha fondato la Mann Deshi Mahila Sahakari Bank, la prima banca cooperativa per donne nelle aree rurali dell’India per affrontare le ingiustizie finanziarie che vivono queste donne

Chetna Gala Sinha è una figura pionieristica nel settore bancario indiano, nota per aver fondato la Mann Deshi Mahila Sahakari Bank, la prima banca cooperativa per donne nelle aree rurali dell’India. Il suo viaggio verso l’istituzione di questa banca è stato guidato dalla sua profonda consapevolezza delle ingiustizie affrontate dalle donne rurali, particolarmente evidenti nell’accesso limitato ai servizi finanziari.

Sinha ha testimoniato le battaglie quotidiane delle donne che desideravano aprire conti bancari ma si trovavano spesso respinte a causa della mancanza di istruzione formale. L’idea di creare una banca cooperativa per le donne è nata dall’esperienza di Kantabai, una residente del villaggio di Mhaswad, che lottava per risparmiare denaro per il bene della sua famiglia, ma si scontrava con i rigidi requisiti delle banche tradizionali.

La battuta d’arresto iniziale, quando la loro richiesta di licenza è stata respinta, ha rafforzato la determinazione di Sinha e delle altre 15 donne coinvolte nel progetto. Hanno sfidato il presupposto che l’alfabetizzazione fosse un prerequisito per l’inclusione finanziaria, dimostrando la capacità delle donne di imparare e gestire le loro finanze indipendentemente dalle convenzioni tradizionali.

Ha introdotto anche programmi di alfabetizzazione finanziaria digitale

Oggi la Mann Deshi Mahila Sahakari Bank opera con successo in Maharashtra, Gujarat e Karnataka, servendo oltre 100.000 conti e facilitando investimenti significativi nelle attività delle donne. Sinha non si è limitata a fornire solo servizi bancari; ha introdotto anche programmi di alfabetizzazione finanziaria digitale per abilitare le donne all’uso di strumenti tecnologici come gli smartphone e i portafogli mobili.

Questi sforzi hanno non solo potenziato le donne a livello individuale, ma hanno anche promosso l’entrepreneurship femminile, migliorando così le comunità rurali nel loro insieme. Il suo lavoro non si limita alla creazione di una banca; Sinha promuove attivamente l’idea che l’indipendenza finanziaria delle donne non solo migliora la loro qualità della vita ma contribuisce anche alla stabilità economica delle famiglie e delle comunità.

Attraverso mentoring e supporto continuo, Sinha continua a ispirare e guidare le donne verso l’auto-sufficienza economica e l’autodeterminazione finanziaria. La sua visione di una banca che non solo fornisce servizi, ma anche educa e responsabilizza le donne, rappresenta un modello di cambiamento sociale e inclusione economica che va oltre i confini della finanza tradizionale.

