In India, 50mila lavoratrici autonome hanno ricevuto sostegno finanziario durante i periodi di caldo estremo

Un nuovo sistema assicurativo ha fatto una differenza significativa per 50.000 donne lavoratrici autonome in India, offrendo sostegno finanziario durante periodi di caldo estremo. Questo innovativo programma è stato implementato per la prima volta negli stati di Rajasthan, Gujarat e Maharashtra.

Tra il 18 e il 25 maggio 2024, quando le temperature hanno superato i 40 gradi Celsius, le beneficiarie hanno ricevuto un pagamento fisso di 5 dollari. Il programma è stato ideato da Climate Resilience for All, un’organizzazione no-profit, in collaborazione con l’Associazione indiana delle donne lavoratrici autonome (SEWA).

Kathy Baughman McLeod, CEO di Climate Resilience for All, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, affermando che è la prima volta che i pagamenti assicurativi sono combinati con un programma di assistenza diretta in denaro per integrare il reddito delle donne durante periodi di caldo pericoloso.

Alcune donne hanno ricevuto fino a 19,80 dollari ciascuna

L’assicurazione è stata sottoscritta dal riassicuratore Swiss Re e fornita localmente da ICICI Lombard. Questo modello di assicurazione è visto sempre più dai politici come uno strumento efficace per aiutare le comunità vulnerabili a ricevere rapidamente supporto finanziario in seguito a eventi meteorologici estremi.

L’obiettivo è quello di garantire che le donne possano continuare a sostenere se stesse e le loro famiglie anche quando le condizioni climatiche ostili rendono difficile il lavoro. Circa il 92% delle beneficiarie ha ricevuto un compenso aggiuntivo quando l’assicurazione è stata attivata, basata sulle condizioni locali e sulla durata del caldo estremo.

Alcune donne hanno ricevuto fino a 19,80 dollari ciascuna, portando i pagamenti totali nell’ambito del programma a 341.553 dollari. Questo importo può sembrare modesto, ma rappresenta un’importante integrazione del reddito per queste donne, molte delle quali lavorano in settori vulnerabili alle condizioni meteorologiche estreme, come l’agricoltura e il lavoro informale.

L’introduzione di questo sistema assicurativo innovativo dimostra come programmi di protezione sociale per fornire un supporto reale e tangibile alle comunità vulnerabili. La combinazione di assicurazione e assistenza diretta in denaro potrebbe diventare un modello replicabile in altre parti del mondo, dove le popolazioni sono esposte a rischi climatici estremi.

